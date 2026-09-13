W skrócie Premier Donald Tusk zwołał spotkanie z udziałem szefów MON, MSWiA i służb, dotyczące rosyjskich ataków przy granicy z Polską.

Ataki Federacji Rosyjskiej na zachodnią Ukrainę spowodowały uszkodzenia stacji paliw obok przejścia Dorohusk-Jagodzin oraz lokomotywy pociągu z Kijowa do Warszawy.

Polska użyła myśliwców F-16, śmigłowców i samolotu rozpoznania powietrznego do monitorowania strefy powietrznej, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB.

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"W związku z kolejnymi atakami Federacji Rosyjskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, premier Donald Tusk zwołał na godzinę 17:00 naradę z udziałem szefów MON, MSWiA i służb" - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka za pośrednictwem platformy X.

To reakcja na trwające od wczesnych godzin porannych ataki na terytorium zachodniej Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. W ich trakcie uszkodzone zostały m.in. stacja paliw w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin oraz lokomotywa pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy.

W wyniku ataku na pociąg nikt nie został poszkodowany. Lokomotywa została wymieniona, a następnie ruszył on z opóźnieniem w kierunku Warszawy.

Rosyjskie ataki przy granicy z Polską. Premier zwołuje pilną naradę

W związku z zagrożeniem Polska poderwała myśliwce. Polskiej strefy powietrznej przez kilka godzin pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAAB. Nie odnotowano naruszenia granicy RP - co potwierdził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Mimo to mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk Jacek Goryszewski poinformował, że zagrożenie dla Polski "było realne".

Sytuację skomentował również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Rosyjskie terrorystyczne ataki. Najpierw opodal przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin, a potem na osobowy pociąg przy polskiej granicy. Wydarzenia te traktujemy z najwyższą powagą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Rosja to wróg wolnego świata" - napisał.



