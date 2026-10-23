Rosyjskie ataki na Ukrainę, rozesłano alerty. Polskie myśliwce w powietrzu

W skrócie
- W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę RCB wysłało alerty dla mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego w sprawie monitorowania sytuacji.
- Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało myśliwce i uruchomiło systemy obrony powietrznej w celu zabezpieczenia polskiej granicy.
- Rosyjskie drony uderzyły w infrastrukturę cywilną i dzielnicę mieszkalną w obwodzie sumskim, raniąc co najmniej dwie osoby w wyniku zmasowanego nalotu.
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O godz. 4 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w związku z atakami Rosji na Ukrainę poderwane zostały polskie myśliwce do ochrony własnej przestrzeni powietrznej. "Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazano.
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa:
- lubelskiego - powiaty: hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski,
- podkarpackiego - powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.
Rosja atakuje Ukrainę. Polska w stanie gotowości do obrony
"Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.
Działania mają charakter prewencyjny. Celem jest zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w obszarze przygranicznym.
Uderzenia rosyjskich dronów w cele w Ukrainie
W nocy z czwartku na piątek rosyjskie drony ponownie uderzyły w ukraińskie obiekty. To kolejna taka noc z rzędu.
Jak poinformowała agencja Ukrinform, tym razem największe zniszczenia odnotowano w rejonie Sumy. W wyniku zmasowanego nalotu ranne zostały tam co najmniej dwie osoby.
Według Ołeha Hryhorowa, szefa Sumskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, zaatakowane została infrastruktura cywilna w trzech różnych obszarach miasta oraz dzielnica mieszkalna.