Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że ośmioletni postój zbiornikowca doprowadził do strat finansowych w gdyńskim porcie, uniemożliwiając cumowanie innych jednostek. - Ten statek nie miał załogi, nie stwarzał żadnych warunków bezpieczeństwa i nadszedł najwyższy czas, żeby się jego stąd pozbyć - wyjaśnił minister.

O ostatecznym sukcesie akcji Klimczak poinformował później w mediach społecznościowych. "Koniec impasu, wyrzucamy rosyjski statek Khatanga z Portu Gdynia!" - napisał, dodając, że akcja była "nie tylko skomplikowane technicznie, ale również prawnie i organizacyjnie".

Gdynia. Gigantyczna rekompensata za postój rosyjskiego statku

Straty poniesione w związku z obecnością statku przez gdyński port wyliczono na niemal 14 mln zł. W dodatku zagrażał on bezpieczeństwu, co oprócz Klimczaka podkreślił też w rozmowie z dziennikarzami wiceszef resortu infrastruktury Arkadiusz Marchewka, przypominając, że "nikt za to nie zapłacił".

- Zastanawiam się, jak to było możliwe, że przez ostatnie lata ci, którzy odpowiadali za gospodarkę morską, nic z tym nie zrobili, tylko przyglądali się, bezradnie rozkładając ręce. Zmieniliśmy to, podjęliśmy bardzo skuteczne i konkretne działania, które sprawiają, że rosyjski statek jest usuwany z portu w Gdyni i płynie do duńskiej stoczni, gdzie zostanie pocięty na żyletki - komentował.

Marchewka wspomniał przy tym, że rekompensata za przechowywanie statku wyniesie 13 mln zł.

Statek Khatanga. Rosyjska jednostka przez osiem lat cumowała w Polsce

Akcję odholowywania rosyjskiej jednostki utrudniał silny wiatr. Do operacji zaangażowano trzy holowniki portowe i holownik oceaniczny. Khatanga wyruszyła z Gdyni w czwartek wieczorem. Do portu w Esbjerg w Danii ma dotrzeć we wtorek.

Statek trafił do Gdyni w 2017 roku, gdzie nie przeszedł kontroli technicznej. By mógł odpłynąć konieczny był remont, lecz nigdy do niego nie doszło. Jednostka ma przeszło 150 m długości i 26 m szerokości. Waży ponad 15 tys. ton.

