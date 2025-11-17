W skrócie Rosyjski statek szpiegowski "Akademik B. Petrov" wpłynął do polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku i był cały czas obserwowany przez polskie wojsko.

Jednostka została na krótko wyłączona z publicznego śledzenia AIS i, mimo że oficjalnie pracuje dla nauki, eksperci podejrzewają wykonywanie zadań wywiadowczych.

Statek wcześniej był już widziany w okolicach infrastruktury krytycznej i podczas ćwiczeń NATO.

Rosyjski statek w niedzielę osiągnął wysokość mniej więcej Darłowa i znajdował około 70 kilometrów na północ od miasta. Poruszał się z prędkością czterech węzłów. Raporty o pozycji statku regularnie były aktualizowane w aplikacji VesselFinder. O 18.43 Akademik B. Petrov "zniknął".

Aplikacja korzysta z danych z transponderów automatycznej łączności (AIS), które są obowiązkowe dla większości statków w międzynarodowej żegludze. Zniknięcie statku sugerowałoby wyłączenie transpondera. Około godziny 23 statek ponownie pojawił się w rejestrach aplikacji.

Dowództwo Operacyjne: Statek cały czas śledzony

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uspokaja, że jednostka była bez przerwy widoczna w systemach wojskowych. - Statek był cały czas śledzony i nie stwarzał zagrożenia - przekazał Interii ppłk Jacek Goryszewski.

Według stanu na godzinę 18 w poniedziałek rosyjski statek znajdował się kilkadziesiąt kilometrów na północ od Helu i zmierzał w stronę Królewca.

Oficjalnie rosyjski statek działa na rzecz nauki i oceanografii, pracując dla moskiewskiego Instytutu Oceanologii im. Szyrszowa. Jednak jego aktywność, szczególnie w ostatnich tygodniach, rodzi pytania o rzeczywistą działalność jednostki.

Akademik B. Petrov i "zadania wywiadowcze"

- Akademik Boris Petrov to pływająca pod banderą Federacji Rosyjskiej jednostka badawcza. Statek został zbudowany w Finlandii w 1984 roku. Do jego głównych zadań należą badania oceanograficzne - struktura dolnej warstwy atmosfery, badania hydrologiczne i fizyko-chemiczne morza oraz struktury dna morskiego - tłumaczy w rozmowie z Interią dr Łukasz Wyszyński z Katedry Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Nasz rozmówca zwraca jednak uwagę na urządzenia zainstalowane na pokładzie statku.

Obecność jednostki świadczy o zainteresowaniu wywiadowczym Federacji Rosyjskiej danym przedsięwzięciem lub infrastrukturą

- Ze względu na posiadane sensory i narzędzia obserwacji jednostka jest najprawdopodobniej wykorzystywana również do zadań rozpoznawczych i wywiadowczych. Akademik Boris Petrov w przeszłości był kilkukrotnie obserwowany w trakcie ćwiczeń państw NATO lub w rejonie gdzie znajduje się infrastruktura krytyczna - zaznacza dr Wyszyński.

Naukowiec dodaje też, że statek w takich miejscach nie pojawia się bez przyczyny. - Obecność jednostki w tych rejonach świadczy z jednej strony o zainteresowaniu wywiadowczym Federacji Rosyjskiej danym przedsięwzięciem lub infrastrukturą, a z drugiej jest komunikatem o znaczeniu strategicznym, pokazującym polityczne zainteresowanie Moskwy danym obszarem - podkreśla rozmówca Interii.

Rosjanie śledzili niemieckie ćwiczenia

Pod koniec października duży obszar morski w pobliżu norweskiego poligonu Andøya został zamknięty dla ruchu statków, gdy niemiecka marynarka wojenna prowadziła tam największe od dekad ćwiczenia ogniowe na morzu.

Tak się składa, że w pobliżu poligonu pojawiło się kilka rosyjskich jednostek, w tym właśnie Akademik B. Petrov. Jak wskazuje norweska gazeta "The Barents Observer", statek "pływał zygzakiem" na wodach wzdłuż poligonu.

Z kolei w 2022 roku statek podpłynął do norweskich platform wiertniczych na Morzu Północnym. Ståle Ulriksen z Norweskiej Akademii Marynarki Wojennej powiedział wtedy w rozmowie z nadawcą publicznym NRK, że Akademik B. Petrov jest w rzeczywistości "jednostką szpiegowską".

Jakub Krzywiecki

