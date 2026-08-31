Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. "30 km od Łeby"

Paweł Basiak

Paweł Basiak

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"Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Przed południem, 30 km na północ od Łeby nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IŁ-20" - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON dodał, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem .

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Przechwycono rosyjski samolot, był 30 km od ŁebyJACEK DOMINSKI/REPORTER ; x.com/KosiniakKamyszmateriał zewnętrzny

O incydencie poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych. "Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej" - napisał w mediach społecznościowych.

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej wyjaśnił, że przed południem, 30 km na północ od Łeby polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IŁ-20. Podkreślił, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem.

Kolejny rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem

Do incydentów z rosyjskimi samolotami rozpoznawczymi, przechwytywanymi nad Bałtykiem, dochodzi regularnie. Ostatni raz o takiej sytuacji informowano na początku sierpnia.

"Rosja po raz kolejny prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w pobliżu granic państw NATO, sprawdzając czujność i gotowość systemów obrony Sojuszu" - pisał wówczas minister obrony narodowej, zawiadamiając o przechwyceniu samolotu Ił-20M, co nastąpiło 56 kilometrów na północny zachód od Koszalina.

Wkrótce więcej informacji.

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