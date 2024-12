Akcja CBŚP. Łowcy cieni zatrzymali podejrzaną o udział w gangu

Kraków. Był poszukiwany dwoma listami gończymi. Tomasz M. zatrzymany

Okazało się, że to Tomasz M. poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez krakowskie sądy. Za kradzieże czeka go co najmniej 11-miesięczny pobyt w więzieniu. Policjanci przekazali, w mieszkaniu znaleźli metamfetaminę oraz marihuanę, a także broń palną krótką, którą przekazano do dalszych badań.