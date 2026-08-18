W skrócie Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w warszawskim mieszkaniu na Mokotowie.

Śledczy przekazali, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich w zgonie Własienki.

Sekcja zwłok i specjalistyczne badania, w tym toksykologiczne, mają się odbyć w środę.

Własienko w latach 80. był deputowanym na Dalekim Wschodzie, a po wybuchu wojny w Ukrainie wyjechał do Polski i uzyskał azyl polityczny.

W Polsce Własienko utrzymywał się z prac sezonowych i nie był aktywny politycznie - donoszą media.

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Prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że w mieszkaniu, w którym znaleziono zwłoki Rosjanina, od ok. godz. pierwszej w nocy trwają oględziny miejsca.

Serwis Nexta twierdzi, że "ciało mężczyzny z urazem głowy" odnalazł jego współlokator.

Siergiej Własienko znaleziony martwy. Sprzeciwiał się wojnie w Ukrainie

- Sekcję zwłok zaplanowano na środę po południu. Na miejscu ujawnienia zwłok była dokumentacja lekarska mężczyzny. Jutro planowane jest przeprowadzenie specjalistycznych badań, nie tylko sekcji zwłok, ale również badań toksykologicznych. Na tym etapie nic nie wskazuje, by do zgonu mężczyzny przyczyniło się działanie lub zaniechanie innych osób - powiedział prok. Skiba.

Według niezależnego rosyjskiego portalu SOTA Siergiej Własienko w latach 80. był deputowanym do lokalnych władz na Dalekim Wschodzie.

Później mieszkał w Anapie na południu Rosji, gdzie pozostała jego żona. Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski - początkowo na wizie turystycznej, a następnie uzyskał azyl polityczny.

Własienko działał w rosyjskiej opozycji. Należał do "alternatywnego" rządu

Własienko uczestniczył w działalności Kongresu Deputowanych Ludowych oraz Forum Rosyjskiej Opozycji na rzecz Wsparcia Ukrainy.

Kongres Deputowanych Ludowych jest organizacją opozycyjną byłych rosyjskich deputowanych. Społecznym inicjatorem kongresu był mieszkający w Ukrainie były poseł do Dumy Państwowej Ilja Ponomariew.

Kongres Deputowanych Ludowych informuje, że ostatecznie stanie się przejściowym parlamentem rosyjskim. W kwietniu 2023 r. Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej uznała kongres za "organizację niepożądaną".

Portal Nexta twierdzi jednak, że Własienko nie był aktywny politycznie w Polsce. Miał utrzymywać się z prostych prac sezonowych, żyć skromnie, zaś o jego aktywności publicznej wiadomo bardzo niewiele.



