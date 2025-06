Rosyjskie zakłócenia nad Morzem Bałtyckim. Ekspert wskazuje metody ataku

- Z uwagi na wyższą moc sygnału zakłócającego niż zakłócanego odbiornik nie może odebrać sygnału właściwego - wtedy można mówić o braku dostępu do usługi lokalizacyjnej - stwierdził.

Wyjaśnił przy tym, że urządzenia, które służą do zakłócania sygnałów GPS "kosztują kilka tysięcy złotych, a ich posiadanie jest w pełni legalne - tylko ewentualny sposób użycia nie".

- Podjęta została przez pilota decyzja o przekierowaniu samolotu do Poznania - opisał w rozmowie z Interią rzecznik Portu Lotniczego w Bydgoszczy .

Do incydentu i zakłóceń GPS odniósł się na antenie Polsat News szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Jak stwierdził, takie działania są "absolutnie niedopuszczalne". - Nie ma co do tego wątpliwości, że Rosja w tym macza palce - powiedział.