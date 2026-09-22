"Rosyjski Ił-20 przechwycony". Polskie myśliwce posłane nad Bałtyk

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o zdarzeniu we wtorek wieczorem na platformie X. "Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. Dziś znów nad Bałtykiem" - napisał szef MON.

"Rosyjski Ił-20 został przechwycony przez nasze myśliwce ok. 40 km od polskiego wybrzeża" - przekazał Kosiniak. We wpisie podkreślił, że "to nie są pojedyncze incydenty, ale element stałej presji".

"Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości" - zapewnił szef resortu obrony.

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Kolejny incydent z rosyjskim samolotem. Polska wysłała myśliwce nad Bałtyk

To kolejny tego typu incydent w ostatnim czasie. Na początku września Kosiniak-Kamysz informował także poinformował o przechwyceniu rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20. Wówczas do zdarzenia doszło około 40 kilometrów na północ od Ustki.

Do podobnych zdarzeń dochodziło także w okolicach Łeby oraz Koszalina. Dowództwo Operacyjne przekazało wówczas, że liczba przechwyceń rosyjskich samolotów wzdłuż wschodniej flanki NATO wzrosła o ponad 250 proc.

Więcej informacji wkrótce...