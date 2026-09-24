Rosyjski atak w Ukrainie. Alert RCB dla dwóch województw, poderwano myśliwce

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwo wydało ostrzeżenia dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. "Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - podało RCB.

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Myśliwiec F-16 z polskimi oznaczeniami w locie na pochmurnym niebie, kontekst alertu RCB.
W związku rosyjskim atakiem w Ukrainie poderwano lotnictwo wojskowe, alert dla dwóch województwWojsko Polskiemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainie.
  • W związku z sytuacją poderwano polskie lotnictwo wojskowe.
  • W środę doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec Mi-8 na północ od miejscowości Braniewo.
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o rozesłaniu alertów RCB wśród mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Stan alarmowy ma związek z rosyjskimi atakami w Ukrainie.

RCB podało także, że poderwano polskie lotnictwo wojskowe oraz zaapelowało do mieszkańców o oczekiwania na dalsze komunikaty.

Atak w Ukrainie. W środę Rosja naruszyła polską przestrzeń

Również w środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty, ponadto lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały pracę na czas operowania polskiego lotnictwa. Przed południem w środę doszło natomiast do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

"23 września br. o godz. 11.08, na północ od miejscowości Braniewo, doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej" - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Śmigłowiec wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego. Naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość ok. 300 m i przebywał w niej przez 42 sekundy" - poinformowało wojsko..

Wkrótce więcej informacji.

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