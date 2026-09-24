Rosyjski atak w Ukrainie. Alert RCB dla dwóch województw, poderwano myśliwce

W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainie.

W związku z sytuacją poderwano polskie lotnictwo wojskowe.

W środę doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec Mi-8 na północ od miejscowości Braniewo.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o rozesłaniu alertów RCB wśród mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Stan alarmowy ma związek z rosyjskimi atakami w Ukrainie.

Rozwiń

RCB podało także, że poderwano polskie lotnictwo wojskowe oraz zaapelowało do mieszkańców o oczekiwania na dalsze komunikaty.

Atak w Ukrainie. W środę Rosja naruszyła polską przestrzeń

Również w środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty, ponadto lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały pracę na czas operowania polskiego lotnictwa. Przed południem w środę doszło natomiast do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

"23 września br. o godz. 11.08, na północ od miejscowości Braniewo, doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej" - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Śmigłowiec wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego. Naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość ok. 300 m i przebywał w niej przez 42 sekundy" - poinformowało wojsko..

Wkrótce więcej informacji.