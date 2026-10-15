W skrócie Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert dotyczący rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Rosja przeprowadziła zmasowane ataki powietrzne na Ukrainę, wykorzystując pociski rakietowe i drony, powodując przerwy w dostawie prądu, pożary oraz ofiary śmiertelne i rannych w kilku obwodach.

W regionie Zaporoża, w ciągu 24 godzin, odnotowano liczne ataki z użyciem dronów, artylerii i rakiet, skutkujące uszkodzeniami domów, infrastruktury oraz ofiarami wśród ludności.

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Z komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że Rosja przeprowadza atak powietrzny na Ukrainę. Z doniesień ukraińskich mediów wynika, że kraj agresora uderza w zachodnie regiony.

Po godz. 10.30 RCB wydało kolejny komunikat ws. sytuacji w Ukrainie. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowano.

Pierwsze ataki rozpoczęły się w nocy ze środy na czwartek, a nad ranem Rosja kontynuowała ofensywę za pomocą dronów.

Wojna w Ukrainie. Rosja przeprowadziła zmasowane ataki, Polska poderwała samoloty

"Niektóre miasta zostały pozbawione prądu, w fabrykach i na terenach mieszkalnych wybuchły pożary" - donosi serwis TSN.

Według Sił Powietrznych Ukrainy 14 października o godz. 18 lokalnego czasu Rosja zaatakowała dwoma kierowanymi pociskami rakietowymi powietrze-powietrze Ch-59 z Morza Czarnego oraz 580 bezzałogowymi statkami powietrznymi, w tym typami Shahed i Gerbera.

Do godz. 8 Ukraińcy zestrzelili lub unieszkodliwili 536 wrogich dronów. Naloty odnotowano w 31 lokalizacjach, a w 11 spadły odłamki zestrzelonych celów.

Braki w dostawach prądu odnotowano m.in. w części Równego. Do służb medycznym zgłosiło się tam pięć osób.

Jedne z najpoważniejszych zniszczeń odnotowano w obwodzie kirowogradzkim, który przez ponad 10 godzin był celem zmasowanego ataku dronów. Zginęły tam trzy osoby, a sześć zostało rannych.

W miejscowości Kropywnycki odnotowano ataki na obiekty przemysłowe, centra logistyczne, magazyny, budynki mieszkalne i tereny przyległe. Wybuchły miejscowe pożary.

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Rano rosyjskie drony zaatakowały obwód dniepropetrowski. Na osiedlu Nowa Aleksandrowska zniszczony został dom prywatny. Zginęły dwie osoby.

W wyniku ataku w Pawłohradzie wybuchły pożary w kilku domach prywatnych. Trwa ustalanie informacji o ewentualnych ofiarach.

Nad ranem potężne eksplozje wstrząsnęły też Zaporożem. Rannych zostało siedem osób w mieście i okolicach.

"W ciągu ostatnich 24 godzin siły rosyjskie przeprowadziły 964 ataki na 61 miejscowości w regionie. W szczególności odnotowano dwa ataki rakietowe, 25 nalotów, 734 ataki dronów, cztery ataki z wyrzutni rakietowych (MLRS) i 199 ataków artyleryjski. Otrzymano ponad 100 zgłoszeń o uszkodzeniach domów, pojazdów i infrastruktury" - donosi TSN.



