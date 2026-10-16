Rosyjski atak na Ukrainę. Operuje polskie lotnictwo. Wydano alert RCB

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - ostrzegło w czwartek przed północą Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego.

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Rosja atakuje Ukrainę. Alert RCB dla Lubelszczyzny

Otrzymali go odbiorcy w powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski. Wiadomość wysłano również w języku angielskim.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Wcześniej w zachodniej i północnej Ukrainie, w tym w obwodzie wołyńskim, który graniczy z województwem lubelskim, uruchomiono alarm powietrzny.

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