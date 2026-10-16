W skrócie W związku z rosyjskimi atakami powietrznymi na cele w zachodniej Ukrainie przeprowadzono operację polskiego lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, a mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia o zagrożeniu atakiem z powietrza i zalecenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa były kilkukrotnie wysyłane do mieszkańców różnych powiatów województwa lubelskiego, po czym zostały odwołane po ustąpieniu zagrożenia.

Nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zostały zakończone.

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"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - alert RCB o takiej treści przed godz. 6 rano otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego.

Po kilkudziesięciu minutach ostrzeżenie odwołano. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano.

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Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w piątek po godz. 1 w nocy przekazało, że "w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej".

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - podano.

Przed godz. 6 rano DORSZ poinformował o zakończeniu operacji. "Zakończyły się działania Sił Zbrojnych RP związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie" - czytamy.

"Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej" - podkreślono.

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Alert RCB o "zagrożeniu z powietrza". Dla kilku powiatów Lubelszczyzny

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po godz. 1 alarmowało z kolei o zagrożeniu atakiem z powietrza. "Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - wzywano.

Alert otrzymali odbiorcy na terenie kilku powiatów województwa lubelskiego: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego.

Ostatecznie po kilkunastu minutach, około godz. 1.25, alarm odwołano. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - podano.

Atak powietrzny na Ukrainę. Alert RCB dla Lubelszczyzny

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa już w czwartek przed północą informowało o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. "Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - podawano.

Ten komunikat otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego w powiatach: puławskim, opolskim, Lublinie, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełmie, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamościu, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Białej Podlaskiej, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Wcześniej w zachodniej i północnej Ukrainie, w tym w obwodzie wołyńskim, który graniczy z województwem lubelskim, uruchomiono alarm powietrzny.



