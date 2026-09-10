Rosyjski atak na Ukrainę, alert RCB w Polsce. "Operuje lotnictwo"

Władze Ukrainy ogłosiły w czwartek rano żółty alarm, ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów, w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską.

"Odrzutowe drony z obwodu żytomierskiego na północ obwodu rówieńskiego kurs zachodni" - ostrzegło w krótkim komunikacie na Telegramie dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy. Żółty alarm w obwodzie wołyńskim ogłoszono około godz. 7, czyli godz. 6 w Polsce.

W związku z zagrożeniem alert wydało polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Pierwszy komunikat w związku z alertem RCB wydało w czwartek po godzinie 6 rano. Komunikat skierowano do odbiorców na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego.

Treść alertu rozesłanego do mieszkańców tych dwóch województw brzmiał.

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty"

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Jak podało RCB w komunikacie, alert otrzymały osoby przebywające na terenie następujących powiatów w woj. lubelskim: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

W woj. podkarpackim alert skierowano do mieszkańców powiatów: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

DORSZ po alercie RCB: Działania miały charakter prewencyjny

Przed godziną 7 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania lotnictwa.

"Informujemy, że w związku z aktywnością rosyjskich odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy, doszło do krótkotrwałego podniesienia gotowości wybranych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP" - przekazano w komunikacie.

Jak wyjaśniono, zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji.

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"Działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do obszarów objętych rosyjskimi uderzeniami. W związku z ustaniem zagrożenia alarm został odwołany, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej" - informuje DORSZ.

Dowództwo Operacyjne RSZ zapewniło, że stale monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają gotowe do reakcji adekwatnej do rozwoju sytuacji.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uprzedziło z kolei, że w związku z odwołaniem alarmu wysyłka została komunikatu do odbiorców została wstrzymana.

"Może więc wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno Alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część - ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki - otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia" - podkreślono.

Ataki Rosji na Ukrainę. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo

Alert ma związek z nocnymi atakami na Ukrainę. Rosja prowadziła serię uderzeń na różne miejscowości w Ukrainie już od środowego popołudnia.

Jak zwracają uwagę ukraińskie władze, uderzenia skierowane były w obszary, w których poruszają się cywile. Dwie osoby zginęły a co najmniej 20 zostało rannych w ataku dronowym na parking przy centrum handlowym w Sumach w północno-wschodniej Ukrainie.

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