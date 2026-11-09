Rosyjski atak na terytorium Ukrainy. RCB rozesłało alerty

W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podlaskiego w związku z rosyjskimi atakami powietrznymi na Ukrainę.

W wyniku ataku dronowego w Charkowie rannych zostało co najmniej cztery osoby, a w domu jednorodzinnym wybuchł pożar.

Władze poinformowały o podniesieniu gotowości Systemu Obrony Powietrznej RP w związku z rosyjskimi działaniami zbrojnymi za naszą wschodnią granicą.

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w poniedziałkowy wieczór o rosyjskich atakach powietrznych wymierzonych w Ukrainę.

"Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi treść alertu.

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Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. RCB rozesłało alerty

Komunikaty rozesłano do odbiorców na terenie województw lubelskiego (powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski) oraz podlaskiego (powiaty: Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, sokólski, Białystok, białostocki, zambrowski, wysokomazowiecki, bielski, hajnowski, siemiatycki).

Komunikat o rosyjskim ataku na terytorium Ukrainy pojawił się w mediach społecznościowych RCB w poniedziałek o godz. 22:10.

Rosja atakuje Ukrainę. Płonie dom jednorodzinny

Również w poniedziałkowy wieczór informację o rosyjskich pisała agencja Interfax Ukraine. Jak wskazano, wróg zaatakował dzielnicę Szewczenkowską w Charkowie.

Burmistrz, Ihor Terechow, poinformował na Telegramie, że w rejonie chołodnohirskim w wyniku ataku dronowego w domu jednorodzinnym wybuchł pożar. Ranne zostały co najmniej cztery osoby, natomiast uszkodzonych zostało 10 samochodów. Na miejscu tych zdarzeń pracują służby.

Agencja Reutera informowała wcześniej, że do ataków doszło także na terytorium Rosji. W obwodzie biełgorodzkim w wyniku ataku ukraińskiego drona na samochód zginęły co najmniej dwie osoby.

Obwód biełgorodzki jest częstym celem ukraińskich ataków, gdyż jest to obwód przygraniczny.

Źródło: agencja Reutera, Interfax-Ukraine



