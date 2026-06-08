W skrócie Do biura poselskiego Magdaleny Sroki w Pruszczu Gdańskim wszedł mężczyzna podający się za rosyjskiego agenta i zostawił paczkę.

Policja zatrzymała 54-letniego mieszkańca powiatu gdańskiego, a przyniesiony pakunek zawierał odręcznie zapisane zeszyty.

Posłanka podziękowała policjantom za szybką reakcję i odniosła się do sytuacji w mediach społecznościowych.

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Do incydentu doszło w poniedziałek przed południem. Policjantów o zdarzeniu zawiadomiła przestraszona pracownica biura poselskiego, która obawiała się zawartości tajemniczego pakunku.

Kobieta wezwała na miejsce policję. W momencie zajścia parlamentarzystki nie było bowiem w biurze.

Incydent w biurze poselskim Magdaleny Sroki

Aspirant Karol Kościuk, oficer prasowy komendy powiatowej policji w Pruszczu Gdańskim potwierdził późnym popołudniem w rozmowie z TVN24, że funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 54-letniego mężczyznę i przeprowadzili z nim czynności.

- Przed godziną 12:00 przyszedł mężczyzna, który pozostawił osobie pracującej w tym biurze pakunek. Zaniepokojona pracownica zawiadomiła policję. Na miejscu funkcjonariusze z policyjnym pirotechnikiem sprawdzili pakunek, który - jak się okazało - zawierał zapisane odręcznie zeszyty - przekazał funkcjonariusz.

- Policjanci kryminalni zatrzymali 54-letniego mieszkańca powiatu gdańskiego. Do tej pory mężczyzna nie był notowany. Policjanci ustalają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia - dodał aspirant.

Magdalena Sroka podziękowała policjantom za szybką reakcję

Posłanka odniosła się do incydentu za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Podziękowała ona funkcjonariuszom za sprawne działanie.

"Dziękuję Policji za szybką i profesjonalną reakcję. W ostatnich tygodniach emocje wokół relacji polsko-ukraińskich,w tym kwestii pamięci historycznej i zbrodni wołyńskiej, są wyjątkowo silne. Potrzebujemy zarówno uczciwości historycznej, jak i odpowiedzialności w debacie publicznej" - napisała szefowa sejmowej komisji ds. Pegasusa na platformie X.





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