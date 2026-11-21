W skrócie Śledczy potwierdzili, że w Nowym Lipowcu spadła rosyjska rakieta manewrująca Ch-101, wyprodukowana w czwartym kwartale 2026 roku, która eksplodowała jeszcze w powietrzu.

"W najbliższym czasie otrzymamy od sojuszników z NATO silne wsparcie wzmacniające ochronę naszej wschodniej granicy" - powiadomił minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Według szefa MON polską przestrzeń powietrzną naruszyły najprawdopodobniej dwie rakiety oraz jeden dron, a w żadnym z trzech zdarzeń nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

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W sobotę przekazano nowe ustalenia dotyczące obiektu, który spadł w Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzili, że to rosyjska rakieta manewrująca Ch-101.

Do eksplozji doszło jeszcze w powietrzu, dlatego jej fragmenty zostały rozrzucone na obszarze nawet kilku hektarów.

- Jeżeli chodzi o czynności na miejscu zdarzenia, jesteśmy w końcowej fazie (...). Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wybuchu doszło nad ziemią. Dlatego też te szczątki są na bardzo dużym obszarze - wyjaśnił dziennikarzom prok. Andrzej Boroń.

Rakieta Ch-101 wtargnęła do Polski. Nowe informacje

- Najważniejsze szczątki to silnik i pewne elementy manewrujące - mówił zastępca prokuratora okręgowego w Lublinie Andrzej Boroń. Zaznaczył, że sam silnik waży kilkaset kilogramów. - Zabezpieczone części zostaną poddane badaniom, które mają pomóc ustalić przyczynę eksplozji - oznajmił.

- Mogę tu jeszcze powiedzieć, że pocisk jest produkcji radzieckiej i został wyprodukowany w czwartym kwartale tego roku - przekazał prokurator i przyznał też, że wie, w której fabryce go wyprodukowano. Jak wyjaśnił, ustalenia były możliwe dzięki numerom seryjnym odnalezionych części.

Echa wtargnięcia rosyjskich obiektów do Polski. Szef MON ogłasza

W sobotę wieczorem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował z kolei, że "w najbliższym czasie otrzymamy od sojuszników z NATO silne wsparcie wzmacniające ochronę naszej wschodniej granicy!".

"W poniedziałek w Kwaterze Głównej NATO odbędzie się nadzwyczajne spotkanie Rady Północnoatlantyckiej, na którym przedstawimy konkretne propozycje i określimy nowe możliwości działania" - czytamy we wpisie.

Wicepremier dodał też, uzgadniał szczegóły z naczelnym dowódcą Sojuszniczych Sił w Europie generałem Alexusem Grynkewichem. "Za deklarację w tej sprawie dziękuję sekretarzowi generalnemu NATO Markowi Rutte" - napisał Kosiniak-Kamysz.

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Rosyjska rakieta spadła w Nowym Lipowcu. Reporterka rozmawiała ze świadkiem

Jak relacjonowała z miejsca zdarzenia w Nowym Lipowcu reporterka Polsat News Aleksandra Dunajska-Minkiewicz, lej po upadku rakiety był znacznie mniejszy niż ten w Tarnawie-Kolonii, gdzie podobny pocisk spadł 30 lipca. Po zakończeniu oględzin został zasypany ciężkim sprzętem.

Reporterka rozmawiała z właścicielem domu oddalonego o około 200 metrów od miejsca upadku. Mężczyzna opowiadał, że w piątek około godz. 6.30 potężna eksplozja wstrząsnęła budynkiem, a z półek w garażu pospadały przedmioty. Jeden z odłamków uszkodził dach jego domu.

Służby zakończyły działania w dwóch miejscowościach. W jednej wrócą w niedzielę

W sobotę wieczorem rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak poinformował o zakończeniu oględzin w Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem. W drugiej z miejscowości zabezpieczono wszystkie odnalezione ślady i fragmenty obiektu. W niedzielę służby mają jedynie zebrać pozostawione znaczniki.

Inaczej wygląda sytuacja w Mołodyczu na Podkarpaciu, gdzie trzeci obiekt spadł około 280 metrów od niezamieszkanego wówczas domku letniskowego. Teren zabezpieczono na noc, a oględziny zostaną wznowione w niedzielę rano.



