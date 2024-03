Rosyjska rakieta nie została zestrzelona. Szef MON tłumaczy

Rosyjska rakieta nad Polską. Szef MON wyjaśnia, dlaczego nie została zestrzelona

"Strzelając do czegoś w polskiej przestrzeni powietrznej należałoby sporą część owej de facto zamknąć " - podkreślił Wolski, stawiając jednocześnie szereg pytań o to, jak wpłynęłoby to na polską gospodarkę, służby ratownicze czy ruch lotniczy. "To nie jest tak, że rakietowcy i piloci mogą sobie strzelać jak na filmach. Przestrzeń powietrzną należy zamknąć, aby uniknąć tragicznych pomyłek " - podkreślił.

Kolejnym powodem, dla którego pocisk nie został zestrzelony, jest fakt, iż spadające szczątki rakiety mogą kogoś zabić. "Wlatująca i wylatująca z naszej przestrzeni powietrznej rakieta Ch-101, o ile nie przydarzy się takowej awaria, nie stanowi poważnego zagrożenia . Strzelanie do niej (rakiety - red.) np. z F-16 spowoduje, że po pierwsze mamy spadającą gdzieś półtonową głowicę i szczątki rakiety, a po drugie nie jest powiedziane, że każdy AiM-9 lub AiM-120 trafi - one też gdzieś spadną" - zauważył Jarosław Wolski.

Analityk dodał, że wbrew pozorom jest to "spory czynnik zagrażający cywilom na ziemi" zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. "Przewodów nie jest tutaj argumentem - to że ukraińska rakieta(ty) spadła(y) nie oznacza, że mamy robić to samo" - podkreślił. Innym powodem, zdaniem eksperta jest nieodsłanianie kart. "Tryby pracy radarów zarówno obrony przeciwlotniczej, jak i F-16 to dwie różne sprawy dla czasu pokoju i czasu wojny. Rosjanie i Białorusini bez wątpienia byliby bardzo szczęśliwi gdyby mogli pozbierać emisję z trybów pracy radarów i rakiet, które do tej pory nigdy nie były emitowane tak blisko ich granicy" - przekazał we wpisie.