Rosyjska rakieta nad Polską, nowe ustalenia. "Zmierzała dokładnie tam"

W skrócie Generał Ireneusz Nowak poinformował, że prawdopodobieństwo intencjonalnego działania Rosji w sprawie rakiety, która spadła w Tarnawie-Kolonii, ocenia obecnie na 80 procent.

Rakieta Ch-101, która spadła w Polsce, była nowoczesna, pochodziła ze świeżej partii, miała zaawansowaną głowicę bojową i system naprowadzania odporny na zakłócenia.

Nieopodal polskiej granicy odnotowano obecność ukraińskiego MiG-29, a w związku z incydentem podjęto działania mające poprawić współpracę ze stroną ukraińską.

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Podczas wywiadu dla redakcji "Rzeczpospolitej" generał Ireneusz Nowak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, został zapytany o rosyjską rakietę Ch-101, która 30 lipca spadła w miejscowości Tarnawa-Kolonia.

- To pytanie dostałem już tej nocy, około godziny 5 nad ranem od jednego z członków ścisłego kierownictwa resortu obrony narodowej. Wtedy moja odpowiedź brzmiała 50 na 50 proc. - powiedział.

Rosyjska rakieta w Tarnawie-Kolonii. Nowak: W 80 proc. jestem przekonany

Ocena wojskowego zmieniła się jednak wraz z upływem czasu. - Dzisiaj mogę powiedzieć jednoznacznie, że w 80 proc. jestem przekonany, że było to działanie intencjonalne. Te brakujące 20 proc. wynika z oczekiwania na odpowiedź ze strony służb specjalnych - wyjaśnił.

- Dzisiaj mamy pewność, że była to rakieta bardzo nowoczesna, ze świeżej partii produkcyjnej, z głowicą bojową, z układem naprowadzania bardzo odpornym na zakłócenia - wskazał wojskowy.

Generał Nowak przekazał, że polskie służby przeanalizowały trasę pocisku manewrującego nad Ukrainą. Z ustaleń wynika, że "raczej nie miała ona żadnego celu alternatywnego na terytorium Ukrainy i zmierzała dokładnie tam, gdzie miała uderzyć".

Akcja służb po uderzeniu rosyjskiej rakiety w Tarnawie-Kolonii Kacper Pempel / Reuters Agencja FORUM

"Miał zostać wykryty bardzo późno". Nowak o motywacjach Rosji

- Ten pocisk miał bardzo małą powierzchnię odbicia (pozostawia bardzo słabe echo radarowe - red.), zaprogramowany został tak, aby zostać wykrytym bardzo późno, poruszał się lotem koszącym nad drzewami - dodał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

W tym kontekście, zdaniem wojskowego, należy odczytywać upadek rakiety jako kolejny krok Rosji na drabinie eskalacyjnej.

- Zademonstrowano cel, który jest supertrudny do zwalczania dla systemu obrony powietrznej nie tylko polskiej, ale też tych najbardziej obecnie zaawansowanych, stworzonych przez Ukrainę, Izrael czy budowanych przez USA - wyjaśnił w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Dowódca DORSZ poinformował także, że w nocy 30 lipca w grę wchodził także inny czynnik - niezidentyfikowana obecność blisko polskiej granicy ukraińskiego samolotu bojowego MIG-29 - który mógł wymknąć się spod kontroli. W związku z tą sprawą podjęto już kroki, aby poprawić komunikację ze stroną ukraińską.



