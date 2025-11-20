Rośnie różnica między największymi partiami. Najnowszy sondaż wyborczy
33,55 proc. Polaków zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską - wynika z najnowszego sondażu wyborczego. To o 1 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z 28,86 proc. głosów (spadek o 1 pkt. proc.). Oznacza to, że względem ostatniego badania KO zwiększyło swoją przewagę nad PiS. W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy partie, w tym tylko jedna znajduje się w obecnej koalicji rządowej.
W skrócie
- Koalicja Obywatelska zwiększa przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością - wynika z najnowszego sondażu.
- Do Sejmu weszłoby pięć partii, w tym tylko jeden koalicjant KO
- Pod progiem wyborczym znalazłaby się Partia Razem, Polska 2050 oraz PSL.
Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę to 33,55 proc. Polaków zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską - wynika z najnowszego sondażu Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu".
To wzrost o 1 punkt procentowy względem poprzedniego badania.
Z kolei na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 28,86 proc. badanych. Stanowi to spadek o 1 pkt. proc.
Tym samym różnica między tymi partiami wzrosła do prawie 5 pkt. proc.
Sondaż wyborczy. KO zwiększa przewagę, w Sejmie pięć partii
Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 11,45 proc. (minus 1,78 pkt proc.)
Do Sejmu dostałaby się także Nowa Lewica z wynikiem 6,91 proc. i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 5,92 proc. poparcia.
Poza progiem wyborczym znalazłyby się: Partia Razem (4,89 proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni (4,55 proc.) i PSL na które zagłosowałby 2,48 proc. badanych.
Badanie zrealizowano od 15 do 17 listopada metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków.