Rośnie różnica między największymi partiami. Najnowszy sondaż wyborczy

33,55 proc. Polaków zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską - wynika z najnowszego sondażu wyborczego. To o 1 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z 28,86 proc. głosów (spadek o 1 pkt. proc.). Oznacza to, że względem ostatniego badania KO zwiększyło swoją przewagę nad PiS. W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy partie, w tym tylko jedna znajduje się w obecnej koalicji rządowej.