Rośnie różnica między liderem i PiS. Nowy sondaż partyjny, są zaskoczenia

Maria Literacka

Najnowszy sondaż IBRiS pokazuje, że Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie przed Prawem i Sprawiedliwością, a podium zamyka Konfederacja. Przewaga między pierwszym i drugim miejscem wynosi blisko 10 pkt proc. Do parlamentu weszłoby w sumie pięć ugrupowań.

  • Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wskazuje, że do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań, z Koalicją Obywatelską na czele.
  • W badaniu zanotowano spadki poparcia dla PiS i Konfederacji oraz wzrosty dla Lewicy, Konfederacji Korony Polskiej i partii Razem.
  • W sondażu IBRiS dla Polsat News Koalicja Obywatelska uzyskała 32,1 proc., PiS 23,8 proc., a do Sejmu weszłyby także Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica.
Donald Tusk ma powody do radości, ale szampana jeszcze nie powinien otwierać. U Jarosława Kaczyńskiego wciąż nie widać "efektu Czarnka" - czytamy w środę w "Rzeczpospolitej".

Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 32 proc. uczestników sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej".

W zeszłym miesiącu taki zamiar deklarowało o 0,4 pkt proc. więcej respondentów.

Nowy sondaż IBRiS. 32 proc. dla Koalicji Obywatelskiej

Na PiS zagłosowałoby 23,2 proc. badanych. To spadek o 1,3 pkt proc. Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja z poparciem 12 proc. (spadek o 1,4 pkt proc.).

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, którą wskazało 8,7 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1 pkt proc., oraz Konfederacja Korony Polskiej (7,9 proc., o 0,4 pkt proc. więcej niż pod koniec marca).

Największy skok poparcia odnotowała partia Razem - z 2,9 proc. w marcu do 4 proc. Z kolei Polska 2050 nie ma powodów do radości - jej zwolenników ubyło z 1,8 proc. do 0,5 proc.

Badanie przeprowadzono na grupie 1068 respondentów.

Sondaż dla Polsat News. Pięć partii w Sejmie

W kwietniu ukazało się również badanie przeprowadzone przez IBRiS na zlecenie Polsat News. Z opublikowanego 14 kwietnia sondażu wynika, że najwięcej, bo 32,1 proc. Polaków zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską.

Prawo i Sprawiedliwość wskazało 23,8 proc. respondentów. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, którą wybrało 15. proc. ankietowanych.

Sejmową piątkę zamykały Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz Nowa Lewica. Pierwsza mogłaby liczyć na 8,2 proc. głosów, z kolei drugą wskazało 7,1 proc. ankietowanych.

