W skrócie Koalicja Obywatelska wygrywa w najnowszym sondażu United Surveys z poparciem na poziomie 30 proc., co oznacza wzrost o 2,8 punktu procentowego.

Prawo i Sprawiedliwość odnotowało spadek poparcia do 15,5 proc., co jest najsłabszym wynikiem partii od lat.

Do Sejmu weszłyby także Konfederacja (14 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (9,1 proc.), Nowa Lewica (6,8 proc.) oraz Rozwój Plus (6,1 proc.).

Mimo wygranej, Koalicja Obywatelska nie uzyskałaby samodzielnej większości, dysponując w Sejmie 194 mandatami.

Większość parlamentarną mogłaby zbudować koalicja partii prawicowych dysponująca 238 głosami.

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W najnowszym sondażu na prowadzeniu utrzymuje się Koalicja Obywatelska, na którą głos chciałoby oddać 30 proc. ankietowanych. To o 2,8 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 15,5 proc. respondentów - tak niskiego poparcia partia nie miała od lat. W porównaniu z poprzednim badaniem PiS odnotowało spadek poparcia o 2,7 pkt proc.

Tuż za partią Jarosława Kaczyńskiego plasuje się Konfederacja, na którą głosować chce 14 proc. badanych (+0,7 pkt proc.).

Do Sejmu dostałyby się również: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem na poziomie 9,1 proc. (-2,5 pkt proc.), Nowa Lewica (6,8 proc., -0,3 pkt proc.) oraz Rozwój Plus (6,1 proc., +0,9 pkt proc.).

Progu wyborczego nie przekroczyłyby: PSL, (4,5 proc. poparcia), partia Razem (3,1 proc.) i Polska 2050 (0,8 proc.). 10,1 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos.

Nowy sondaż i podział mandatów. KO wygrywa, ale nie ma większości

Choć Koalicja Obywatelska wygrywa w sondażu, to osiągnięty wynik nie dałby jej bezwzględnej większości w Sejmie.

Partia Donalda Tuska mogłaby liczyć na 194 mandaty. PiS otrzymałby ich 90, Konfederacja - 80, Konfederacja Korony Polskiej - 45, Lewica - 28, a Rozwój Plus - 23.

W takim scenariuszu KO, nawet w koalicji z Lewicą, nie miałoby większości wynoszącej 231 mandatów. W sumie obie partie dysponowałyby 222 posłami.

Na większość mogłaby liczyć czteropartyjna koalicja ugrupowań prawicowych. PiS, Rozwój Plus, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej dysponowałyby 238 głosami w Sejmie.

Decydującą rolę w kształtowaniu nowej koalicji najprawdopodobniej odegrałby Rozwój Plus. Formacja Mateusza Morawieckiego, składająca się z polityków, którzy odeszli z PiS, dawałaby większość parlamentarną zarówno KO i Lewicy, jak i koalicji partii prawicowych.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano w dniach 6-9 listopada 2026 r. metodą łączoną CATI & CAWI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Podział mandatów Wirtualna Polska obliczyła metodą prof. Jarosława Flisa z Uniwersytet Jagiellońskiego.



