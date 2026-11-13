Rośnie przewaga Tuska, PiS z wielkim spadkiem. Nowy sondaż

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 30 proc. Polaków - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Mimo to nie miałaby większości w Sejmie, nawet w koalicji z Lewicą. Alarmująco dla Nowogrodzkiej wyglądają notowania PiS. Partii Jarosława Kaczyńskiego depcze po piętach Konfederacja.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński na tle sali sejmowej z godłem Polski i biało-czerwoną flagą.
Premier Donald Tusk i prezes PiS Jarosław KaczyńskiFilip Naumienko / ANDRZEJ IWANCZUK / Marysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Koalicja Obywatelska wygrywa w najnowszym sondażu United Surveys z poparciem na poziomie 30 proc., co oznacza wzrost o 2,8 punktu procentowego.
  • Prawo i Sprawiedliwość odnotowało spadek poparcia do 15,5 proc., co jest najsłabszym wynikiem partii od lat.
  • Do Sejmu weszłyby także Konfederacja (14 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (9,1 proc.), Nowa Lewica (6,8 proc.) oraz Rozwój Plus (6,1 proc.).
  • Mimo wygranej, Koalicja Obywatelska nie uzyskałaby samodzielnej większości, dysponując w Sejmie 194 mandatami.
  • Większość parlamentarną mogłaby zbudować koalicja partii prawicowych dysponująca 238 głosami.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W najnowszym sondażu na prowadzeniu utrzymuje się Koalicja Obywatelska, na którą głos chciałoby oddać 30 proc. ankietowanych. To o 2,8 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 15,5 proc. respondentów - tak niskiego poparcia partia nie miała od lat. W porównaniu z poprzednim badaniem PiS odnotowało spadek poparcia o 2,7 pkt proc.

Tuż za partią Jarosława Kaczyńskiego plasuje się Konfederacja, na którą głosować chce 14 proc. badanych (+0,7 pkt proc.).

Do Sejmu dostałyby się również: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem na poziomie 9,1 proc. (-2,5 pkt proc.), Nowa Lewica (6,8 proc., -0,3 pkt proc.) oraz Rozwój Plus (6,1 proc., +0,9 pkt proc.).

Zobacz również:

Nowy sondaż partyjny. Na zdj. liderzy KO, PiS i Konfederacji
Polska

Pyrrusowe zwycięstwo partii Tuska. Przewaga ogromna, jest jedno "ale". Policzyli mandaty

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

Progu wyborczego nie przekroczyłyby: PSL, (4,5 proc. poparcia), partia Razem (3,1 proc.) i Polska 2050 (0,8 proc.). 10,1 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos.

Nowy sondaż i podział mandatów. KO wygrywa, ale nie ma większości

Choć Koalicja Obywatelska wygrywa w sondażu, to osiągnięty wynik nie dałby jej bezwzględnej większości w Sejmie.

Partia Donalda Tuska mogłaby liczyć na 194 mandaty. PiS otrzymałby ich 90, Konfederacja - 80, Konfederacja Korony Polskiej - 45, Lewica - 28, a Rozwój Plus - 23.

W takim scenariuszu KO, nawet w koalicji z Lewicą, nie miałoby większości wynoszącej 231 mandatów. W sumie obie partie dysponowałyby 222 posłami.

Na większość mogłaby liczyć czteropartyjna koalicja ugrupowań prawicowych. PiS, Rozwój Plus, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej dysponowałyby 238 głosami w Sejmie.

Decydującą rolę w kształtowaniu nowej koalicji najprawdopodobniej odegrałby Rozwój Plus. Formacja Mateusza Morawieckiego, składająca się z polityków, którzy odeszli z PiS, dawałaby większość parlamentarną zarówno KO i Lewicy, jak i koalicji partii prawicowych.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano w dniach 6-9 listopada 2026 r. metodą łączoną CATI & CAWI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Podział mandatów Wirtualna Polska obliczyła metodą prof. Jarosława Flisa z Uniwersytet Jagiellońskiego.

Zobacz również:

Donald Tusk
Polska

Nowy sondaż partyjny, formacja premiera osamotniona w Sejmie. Reaguje Tusk

Paweł Sekmistrz
Dorota Hilger
Paweł Sekmistrz, Dorota Hilger


"Polityczny WF": "Gdański tryb" prezydenta NawrockiegoINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze