W skrócie
- Koalicja Obywatelska wygrywa w najnowszym sondażu United Surveys z poparciem na poziomie 30 proc., co oznacza wzrost o 2,8 punktu procentowego.
- Prawo i Sprawiedliwość odnotowało spadek poparcia do 15,5 proc., co jest najsłabszym wynikiem partii od lat.
- Do Sejmu weszłyby także Konfederacja (14 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (9,1 proc.), Nowa Lewica (6,8 proc.) oraz Rozwój Plus (6,1 proc.).
- Mimo wygranej, Koalicja Obywatelska nie uzyskałaby samodzielnej większości, dysponując w Sejmie 194 mandatami.
- Większość parlamentarną mogłaby zbudować koalicja partii prawicowych dysponująca 238 głosami.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
W najnowszym sondażu na prowadzeniu utrzymuje się Koalicja Obywatelska, na którą głos chciałoby oddać 30 proc. ankietowanych. To o 2,8 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.
Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 15,5 proc. respondentów - tak niskiego poparcia partia nie miała od lat. W porównaniu z poprzednim badaniem PiS odnotowało spadek poparcia o 2,7 pkt proc.
Tuż za partią Jarosława Kaczyńskiego plasuje się Konfederacja, na którą głosować chce 14 proc. badanych (+0,7 pkt proc.).
Do Sejmu dostałyby się również: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem na poziomie 9,1 proc. (-2,5 pkt proc.), Nowa Lewica (6,8 proc., -0,3 pkt proc.) oraz Rozwój Plus (6,1 proc., +0,9 pkt proc.).
Progu wyborczego nie przekroczyłyby: PSL, (4,5 proc. poparcia), partia Razem (3,1 proc.) i Polska 2050 (0,8 proc.). 10,1 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos.
Nowy sondaż i podział mandatów. KO wygrywa, ale nie ma większości
Choć Koalicja Obywatelska wygrywa w sondażu, to osiągnięty wynik nie dałby jej bezwzględnej większości w Sejmie.
Partia Donalda Tuska mogłaby liczyć na 194 mandaty. PiS otrzymałby ich 90, Konfederacja - 80, Konfederacja Korony Polskiej - 45, Lewica - 28, a Rozwój Plus - 23.
W takim scenariuszu KO, nawet w koalicji z Lewicą, nie miałoby większości wynoszącej 231 mandatów. W sumie obie partie dysponowałyby 222 posłami.
Na większość mogłaby liczyć czteropartyjna koalicja ugrupowań prawicowych. PiS, Rozwój Plus, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej dysponowałyby 238 głosami w Sejmie.
Decydującą rolę w kształtowaniu nowej koalicji najprawdopodobniej odegrałby Rozwój Plus. Formacja Mateusza Morawieckiego, składająca się z polityków, którzy odeszli z PiS, dawałaby większość parlamentarną zarówno KO i Lewicy, jak i koalicji partii prawicowych.
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano w dniach 6-9 listopada 2026 r. metodą łączoną CATI & CAWI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Podział mandatów Wirtualna Polska obliczyła metodą prof. Jarosława Flisa z Uniwersytet Jagiellońskiego.