W skrócie Koalicja Obywatelska uzyskała największe poparcie w nowym sondażu z wynikiem 31,4 procent.

Prawo i Sprawiedliwość zajęło drugie miejsce z poparciem na poziomie 17,5 procent.

Konfederacja uzyskała 12,6 procent, a Konfederacja Korony Polskiej 6,9 procent, odnotowując spadki poparcia.

Do Sejmu według sondażu weszłoby sześć ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Rozwój Plus.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-9 września 2026 roku na próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski metodą CATI i CAWI.

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W porównaniu z poprzednim badaniem Koalicja Obywatelska zanotowała wzrost poparcia o 1,1 pkt proc. i z wynikiem 31,4 proc. może liczyć na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych.

Za plecami KO plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, którego poparcie nieznacznie wzrosło (0,3 pkt proc.) i wynosi 17,5 proc.

KO na czele, spadek poparcia obu Konfederacji. Nowy sondaż

Trzecie miejsce w zestawieniu zajęła Konfederacja. Na ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka chce głosować 12,6 proc. respondentów. W porównaniu z poprzednim badaniem, jest to rezultat gorszy o 2,7 pkt proc.

Spadło także poparcie dla innej prawicowej partii - Konfederacji Korony Polskiej. Grzegorz Braun i jego stronnicy mogą liczyć na 6,9 proc. (spadek o 2,1 pkt proc.).

KKP dała się wyprzedzić Nowej Lewicy. Na partię marszałka Włodzimierza Czarzastego chce głosować 7,2 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.).

Sześć partii w Sejmie. Nowy sondaż pokazuje rozkład poparcia

Swoich przedstawicieli w Sejmie miałoby także powstałe po rozpadzie PiS-u stowarzyszenie Rozwój Plus. Na formację związaną z byłym premierem Mateuszem Morawieckim chce głosować 5,7 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazły się: Partia Razem (4,2 proc.) a także współtworzące koalicję rządową Polskie Stronnictwo Ludowe (2,2 proc.) i Polska 2050 (1,4 proc.).

Głos na inną partię deklaruje 0,5 proc. Niezdecydowani stanowią 10,4 proc. (o 2,8 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu).

Ankietowani zapytani o swoją deklarację dotyczącą udziału w głosowaniu najczęściej (53 proc.) twierdzili, że "zdecydowanie" pójdą do lokali wyborczych, opcję "raczej" wybrało 22 proc. z nich. 10 proc. biorących udział w sondażu "zdecydowanie" nie ma zamiaru wziąć udziału w wyborach, a 9 proc. "raczej nie". Niezdecydowanych w tym temacie pozostaje 6 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-9 września 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1001 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).



