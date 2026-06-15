Rośnie poparcie dla PiS, KO ze spadkiem. Opublikowano nowy sondaż

Adam Gaafar

Oprac.: Adam Gaafar

Koalicja Obywatelska na czele najnowszego sondażu CBOS, ale z zauważalnym spadkiem poparcia. Ze wzrostem natomiast drugie Prawo i Sprawiedliwość. Podium zamyka Konfederacja. Obecni koalicjanci partii Donalda Tuska nie mieliby szans na wejście do Sejmu.

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W skrócie

  • Nowe badanie preferencji partyjnych wskazuje, że Koalicja Obywatelska utrzymuje pierwsze miejsce, ale poparcie dla tej partii spadło w porównaniu do poprzedniego sondażu.
  • Wzrosło poparcie dla PiS i ugrupowania Grzegorza Brauna.
  • Wyniki ugrupowań tworzących rządzącą koalicję pogarszają się lub pozostają bez zmian, natomiast poza jednym wyjątkiem poprawiają się notowania opozycji.
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Z nowego sondażu CBOS wynika, że chęć wzięcia udziału w wyborach deklaruje ponad trzy czwarte (76,6 proc.) Polaków uprawnionych do głosowania.

Liderem w badaniu pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 28,5 proc. badanych. Poparcie dla tego ugrupowania spadło o 2,3 pkt. proc. w stosunku do badania z maja.

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PiS poparło 22,1 proc. respondentów (wzrost o 2,5 pkt proc.), a 12,8 proc. Konfederację (spadek o 2,5 pkt proc.). Na Konfederację Korony Polskiej swój głos oddałoby natomiast 9,4 proc. respondentów (wzrost o 1,3 pkt proc.).

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w tym momencie, tylko tym ugrupowaniom udałoby się wprowadzić swoich przedstawicieli do Sejmu.

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Pod progiem wyborczym znalazłyby się: 

  • Partia Razem z poparciem 4 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.),
  • Nowa Lewica - 3,9 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.),
  • Polskie Stronnictwo Ludowe - 1,5 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.)
  • Polska 2050, na którą głos oddałoby 1,3 proc. badanych (wzrost o 0,3 pkt proc.).

Nowy sondaż partyjny. CBOS: Poprawiają się wyniki opozycji

Jak podaje CBOS, "inną partię" poparłoby 0,2 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.), zaś 14,5 proc. respondentów odpowiedziało, że "trudno powiedzieć" (wzrost o 2,9 pkt proc.) na kogo by zagłosowała. 1,8 proc. ankietowanych odmówiło odpowiedzi na to pytanie (spadek o 1,5 pkt proc.). Frekwencja w wyborach wyniosłaby "dokładnie tyle samo co w maju".

CBOS zaznacza, że "czerwiec jest drugim miesiącem z rzędu, w którym pogarszają się lub praktycznie pozostają bez zmian notowania ugrupowań tworzących rządzącą koalicję, natomiast poprawiają - poza jednym wyjątkiem - wyniki opozycji".

Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) między 8 a 10 czerwca br. na próbie 1 tys. dorosłych mieszkańców Polski.

Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.

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