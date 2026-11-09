Rośnie pogodowe ryzyko. Nie chodzi już tylko o mgły

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Seria niebezpiecznych pogodowych zjawisk w Polsce. Wrócą gęste mgły, ale także marznące opady, a nawet wichury. Dla wielu województw synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Niektóre zaczną obowiązywać jeszcze w poniedziałek.

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Przymrozki, gęste mgły, a lokalnie również wichury. IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami we wtorek
Poranne przymrozki po opadach deszczu sprawią, że we wtorek w wielu miejscach będzie ślisko i niebezpiecznie - ostrzega IMGWPAP/Darek Delmanowicz/IMGWmateriał zewnętrzny

Gęste mgły w poniedziałek w wielu miejscach wciąż się utrzymują. Miejscami w zachodniej Polsce widzialność po południu może jeszcze być ograniczona do około 500 metrów - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Już jednak wiadomo, że to niebezpieczne zjawisko wróci wieczorem i w nocy. Nie będzie jedynym zagrożeniem pogodowym.

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"Gęste mgły" wrócą. Wiele zagrożeń pogodowych

W poniedziałek pojawiły się nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z prognozowaną gęstą mgłą. "Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów" - czytamy w treści ostrzeżenia.

Żółte alerty z tego powodu zaczną obowiązywać w poniedziałek o godz. 17:00 i 19:00 i utrzymają się do wtorkowego poranka, a najdłużej na północnym zachodzie: do godz. 10:00. Te ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia obejmują województwa:

  • lubuskie (bez krańców południowych);
  • północno-zachodnią połowę wielkopolskiego;
  • południową i centralną część zachodniopomorskiego;
  • powiat człuchowski w pomorskim;
  • zachodnie krańce kujawsko-pomorskiego;
  • część południowych powiatów śląskiego;
  • północną część małopolskiego;
  • południowo-wschodnie krańce świętokrzyskiego;
  • powiaty mielecki i tarnobrzeski w podkarpackim.
Mapa Polski z zaznaczonymi na żółto województwami wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i śląskim na tle niebieskiego koloru.
Gęste mgły najmocniej zaznaczą swoją obecność w zachodniej i południowej PolsceIMGWmateriał zewnętrzny

Niebezpieczne warunki będą tam występować pod koniec dnia, w nocy i we wtorek rano, ale oprócz tego trzeba też mieć się na baczności z innego powodu. Lokalnie powieje silny wiatr, a w części kraju zrobi się naprawdę ślisko. Ostrzeżeń pogodowych jest więcej.

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Jakub Wojciechowski

Wichury i gołoledź. Problemy pogodowe we wtorek

Problemem może też okazać się silny wiatr. Najsilniejsze podmuchy we wtorek IMGW prognozuje na południowo-wschodnich krańcach Polski. Tam mogą one osiągać nawet do 80 km/h.

Z tego powodu ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia obejmują południową część Podkarpacia. Mają obowiązywać we wtorek od godz. 6:00 do 16:00.

Mapa Polski z zaznaczonym na żółto województwem podkarpackim na południowym wschodzie kraju
Wichury do 80 km/h mogą we wtorek nawiedzić południe Podkarpacia - ostrzega IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Dużym problemem, zwłaszcza dla osób podróżujących samochodem oraz pieszych, mogą się okazać "miejscami słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź" - ostrzegają synoptycy.

Tego typu opady mogą występować we wtorek rano w południowo-zachodniej Polsce. Strefa tych opadów ma się przemieszczać z południowego zachodu na północny wschód. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem obejmują województwa:

  • dolnośląskie;
  • południowo-zachodnią część wielkopolskiego;
  • południową połowę zachodniopomorskiego;
  • zachodnią część śląskiego.
Zaznaczony na żółto obszar obejmuje województwa dolnośląskie, lubuskie i opolskie na tle mapy Polski z wyraźnie zaznaczoną Warszawą.
Marznące opady i gołoledź mogą dać się we znaki kierowcom i pieszym w południowo-zachodniej PolsceIMGWmateriał zewnętrzny

Ostrzeżenia przed marznącymi opadami i możliwą gołoledzią mają potrwać w godz. 5:00-9:00 we wtorek.

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