Gęste mgły w poniedziałek w wielu miejscach wciąż się utrzymują. Miejscami w zachodniej Polsce widzialność po południu może jeszcze być ograniczona do około 500 metrów - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Już jednak wiadomo, że to niebezpieczne zjawisko wróci wieczorem i w nocy. Nie będzie jedynym zagrożeniem pogodowym.

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"Gęste mgły" wrócą. Wiele zagrożeń pogodowych

W poniedziałek pojawiły się nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z prognozowaną gęstą mgłą. "Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów" - czytamy w treści ostrzeżenia.

Żółte alerty z tego powodu zaczną obowiązywać w poniedziałek o godz. 17:00 i 19:00 i utrzymają się do wtorkowego poranka, a najdłużej na północnym zachodzie: do godz. 10:00. Te ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia obejmują województwa:

lubuskie (bez krańców południowych);

północno-zachodnią połowę wielkopolskiego ;

południową i centralną część zachodniopomorskiego ;

powiat człuchowski w pomorskim ;

zachodnie krańce kujawsko - pomorskiego ;

część południowych powiatów śląskiego ;

północną część małopolskiego ;

południowo-wschodnie krańce świętokrzyskiego ;

powiaty mielecki i tarnobrzeski w podkarpackim.

Gęste mgły najmocniej zaznaczą swoją obecność w zachodniej i południowej Polsce IMGW materiał zewnętrzny

Niebezpieczne warunki będą tam występować pod koniec dnia, w nocy i we wtorek rano, ale oprócz tego trzeba też mieć się na baczności z innego powodu. Lokalnie powieje silny wiatr, a w części kraju zrobi się naprawdę ślisko. Ostrzeżeń pogodowych jest więcej.

Wichury i gołoledź. Problemy pogodowe we wtorek

Problemem może też okazać się silny wiatr. Najsilniejsze podmuchy we wtorek IMGW prognozuje na południowo-wschodnich krańcach Polski. Tam mogą one osiągać nawet do 80 km/h.

Z tego powodu ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia obejmują południową część Podkarpacia. Mają obowiązywać we wtorek od godz. 6:00 do 16:00.

Wichury do 80 km/h mogą we wtorek nawiedzić południe Podkarpacia - ostrzega IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Dużym problemem, zwłaszcza dla osób podróżujących samochodem oraz pieszych, mogą się okazać "miejscami słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź" - ostrzegają synoptycy.

Tego typu opady mogą występować we wtorek rano w południowo-zachodniej Polsce. Strefa tych opadów ma się przemieszczać z południowego zachodu na północny wschód. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem obejmują województwa:

dolnośląskie ;

południowo-zachodnią część wielkopolskiego ;

południową połowę zachodniopomorskiego ;

zachodnią część śląskiego.

Marznące opady i gołoledź mogą dać się we znaki kierowcom i pieszym w południowo-zachodniej Polsce IMGW materiał zewnętrzny

Ostrzeżenia przed marznącymi opadami i możliwą gołoledzią mają potrwać w godz. 5:00-9:00 we wtorek.

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