Gęste mgły w poniedziałek w wielu miejscach wciąż się utrzymują. Miejscami w zachodniej Polsce widzialność po południu może jeszcze być ograniczona do około 500 metrów - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Już jednak wiadomo, że to niebezpieczne zjawisko wróci wieczorem i w nocy. Nie będzie jedynym zagrożeniem pogodowym.
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"Gęste mgły" wrócą. Wiele zagrożeń pogodowych
W poniedziałek pojawiły się nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z prognozowaną gęstą mgłą. "Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów" - czytamy w treści ostrzeżenia.
Żółte alerty z tego powodu zaczną obowiązywać w poniedziałek o godz. 17:00 i 19:00 i utrzymają się do wtorkowego poranka, a najdłużej na północnym zachodzie: do godz. 10:00. Te ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia obejmują województwa:
- lubuskie (bez krańców południowych);
- północno-zachodnią połowę wielkopolskiego;
- południową i centralną część zachodniopomorskiego;
- powiat człuchowski w pomorskim;
- zachodnie krańce kujawsko-pomorskiego;
- część południowych powiatów śląskiego;
- północną część małopolskiego;
- południowo-wschodnie krańce świętokrzyskiego;
- powiaty mielecki i tarnobrzeski w podkarpackim.
Niebezpieczne warunki będą tam występować pod koniec dnia, w nocy i we wtorek rano, ale oprócz tego trzeba też mieć się na baczności z innego powodu. Lokalnie powieje silny wiatr, a w części kraju zrobi się naprawdę ślisko. Ostrzeżeń pogodowych jest więcej.
Wichury i gołoledź. Problemy pogodowe we wtorek
Problemem może też okazać się silny wiatr. Najsilniejsze podmuchy we wtorek IMGW prognozuje na południowo-wschodnich krańcach Polski. Tam mogą one osiągać nawet do 80 km/h.
Z tego powodu ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia obejmują południową część Podkarpacia. Mają obowiązywać we wtorek od godz. 6:00 do 16:00.
Dużym problemem, zwłaszcza dla osób podróżujących samochodem oraz pieszych, mogą się okazać "miejscami słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź" - ostrzegają synoptycy.
Tego typu opady mogą występować we wtorek rano w południowo-zachodniej Polsce. Strefa tych opadów ma się przemieszczać z południowego zachodu na północny wschód. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem obejmują województwa:
- dolnośląskie;
- południowo-zachodnią część wielkopolskiego;
- południową połowę zachodniopomorskiego;
- zachodnią część śląskiego.
Ostrzeżenia przed marznącymi opadami i możliwą gołoledzią mają potrwać w godz. 5:00-9:00 we wtorek.
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