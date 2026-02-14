W skrócie Kancelaria Prezydenta RP potwierdziła, że Sławomir Cenckiewicz jako Szef BBN ma dostęp do informacji niejawnych do klauzuli 'ściśle tajne'.

Decyzję o przyznaniu Cenckiewiczowi jednorazowej zgody na dostęp do informacji niejawnych wydano zgodnie z prawem i potwierdzono ją wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

KPRP odniosła się krytycznie do wypowiedzi przedstawicieli rządu, w tym Jacka Dobrzyńskiego, kwestionujących uprawnienia Cenckiewicza.

Stanowisko Kancelarii Prezydenta RP zostało opublikowane w sobotę na oficjalnej stronie internetowej.

"W związku z uporczywym, bezpodstawnym kwestionowaniem przez polityków obozu rządzącego oczywistych skutków obowiązujących przepisów prawa oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, należy jednoznacznie wskazać, że wydanie przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego jednorazowej zgody na podstawie art. 34 ust. 5 pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych mieściło się w pełni w granicach jego ustawowych kompetencji i było całkowicie zgodne z prawem" - podkreślono w jej treści.

Oświadczenie odnosi się do spięcia między Kancelarią Prezydenta RP a przedstawicielami rządu o to, czy szef KPRP Zbigniew Bogucki miał prawo udzielić jednorazowej zgody na dostęp do informacji niejawnych osobie innej jednostki, w tym przypadku szefowi BBN Sławomirowi Cenckiewiczowi. Decyzja ta została wydana w związku z udziałem Cenckiewicza w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

Spięcie na linii KPRP- rząd. W tle Rada Bezpieczeństwa Narodowego

KPRP podkreśla w piśmie, ze szef BBN, jako kierownik jednostki organizacyjnej, "z mocy ustawy posiada dostęp do informacji niejawnych o klauzuli 'zastrzeżone'". "Okoliczność tę potwierdza zarówno pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 sierpnia 2025 r, jak i przeprowadzone przez ABW w dniu 3 lutego bieżącego roku szkolenie dla Szefa BBN w trybie przewidzianym specjalnie dla kierownika jednostki organizacyjnej" - zaznaczono.

Kancelaria zapewniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które - jak twierdzą jej przedstawiciele "są obecnie kwestionowane przez przedstawicieli obozu rządowego", minister Sławomir Cenckiewicz, jako Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, "posiada dostęp do informacji niejawnych do klauzuli 'ściśle tajne'".

W oświadczeniu zapewniono, że decyzja Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Kancelaria neguje wszelkie przesłanki świadczące o tym, że mogłoby być inaczej. Wspomniano w tym także o wpisie rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego na platformie X.

Według KPRP negowanie przez Dobrzyńskiego dostępu Cenckiewicza do tego rodzaju informacji jest "całkowicie nielogiczną interpretacją" prawa.

Mowa o wpisie, w którym Dobrzyński stwierdził, że przedstawiciele prezydenta "kombinują jak obejść prawo".

"Warto odnotować to na koniec dnia. Skoro kombinują jak obejść prawo i przyznać Sławomirowi Cenckiewiczowi przynajmniej jednorazowe udostępnienie informacji niejawnej, to jednoznacznie potwierdzają to, co od tygodni publicznie powtarzam - Pan Sławomir Cenckiewicz wypełniając ankietę bezpieczeństwa, skłamał, dlatego stracił poświadczenie bezpieczeństwa i nie ma dostępu do informacji niejawnych. I wszystko jasne" - ocenił w nim Dobrzyński.

"Nawet przyjmując - czysto hipotetycznie - całkowicie nielogiczną interpretację prezentowaną przez p. Jacka Dobrzyńskiego, zgodnie z którą art. 33 ust. 7 ustawy miałby znaleźć w tej sprawie zastosowanie, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 33 ust. 11 ustawy postępowanie kontrolne kończy się z chwilą wydania decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa. Dopiero po jego zakończeniu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z czego prof. Sławomir Cenckiewicz skutecznie skorzystał" - kontruje KPRP.

KPRP uderza w rządzących. "Powinno skutkować podjęciem czynności"

W oświadczeniu zauważono także, że "żaden z uczestników Rady Bezpieczeństwa Narodowego (...) nie opuścił posiedzenia z powodu rzekomego udziału osoby nieuprawnionej, nie zgłosił zastrzeżeń przed rozpoczęciem niejawnej dyskusji, nie zakwestionował formalnie składu posiedzenia" a możliwość obecności osoby nieposiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych została podniesiona przez ministra Tomasza Siemoniaka dopiero po czterech godzinach trwania obrad.

Zdaniem kancelarii "gdyby przyjąć rozumowanie prezentowane publicznie przez przedstawicieli rządu - że w posiedzeniu RBN uczestniczyła osoba nieuprawniona (...) - należałoby konsekwentnie uznać, że członkowie rządu, pozostając na posiedzeniu i zabierając głos w jego trakcie, świadomie przekazywali informacje niejawne osobie nieuprawnionej".

Taka interpretacja prowadziłaby - w oczach KPRP - do "wniosku o możliwym naruszeniu przepisów karnych dotyczących ochrony informacji niejawnych", co "powinno skutkować podjęciem czynności przez właściwe służby oraz organy ścigania".

Temat poświadczenia bezpieczeństwa dla Sławomira Cenckiewicza ponownie pojawił się przed środowym posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przedstawiciele rządu twierdzili bowiem, że szef BBN nie ma dostępu do informacji niejawnych, dlatego nie powinien brać w nim udziału.

