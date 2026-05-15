W skrócie Polskie służby zatrzymały obywatela Rosji, 79-letniego Władimira D., podejrzewanego o związek z przestępczością zorganizowaną na terenie Polski.

Zatrzymany ma mieć status tzw. wora w zakonie, czyli osoby zajmującej szczególnie wysoką pozycję w hierarchii przestępczej.

Mężczyzna został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców na podstawie decyzji sądu.

Obywatel Federacji Rosyjskiej został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Do zatrzymania doszło pod koniec kwietnia na terenie województwa mazowieckiego.

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że Wladimir D. został tzw. 'koronowany' w 1982 roku. Według zgromadzonych informacji mężczyzna mógł nadzorować działalność podległej grupy przestępczej, w tym organizację i przebieg planowanych przestępstw, a także podział środków finansowych pochodzących z działalności przestępczej" - przekazano w komunikacie opublikowanym na stronie CBŚP.

Wor w zakonie ujęty przez służby. Jest decyzja sądu

Wobec zatrzymanego była wydana zielona nota Interpolu, stanowiąca ostrzeżenie dla organów ścigania państw członkowskich o osobie mogącej stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w kraju pobytu.

Komendant Placówki SG w Warszawie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu na podstawie przepisów Ustawy o cudzoziemcach.

Sąd zdecydował o umieszczeniu Władimira D. w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdyż zatrzymany nie miał ważnego dokumentu podróży. 79-latek zostanie tam do czasu potwierdzenia jego tożsamości, niezbędnej do przeprowadzenia skutecznej procedury deportacyjnej.

To kolejne w ostatnim czasie zatrzymanie osoby, która według służb miała mieć status wora w zakonie. W marcu policjanci i funkcjonariusze ABW zatrzymali 44-letniego obywatela Ukrainy, który już wcześniej był skazywany za popełnianie poważnych przestępstw, w tym zabójstwa. W wyniku śledztwa policjanci odkryli, że zajmował on wysoką pozycję w strukturach postsowieckiej przestępczości zorganizowanej.

