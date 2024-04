- Oczywiście, niektórzy sądzą, że jak już mamy magazyny i tam są bomby atomowe składowane, wyszkolimy załogi, które mogą je zrzucać, to będziemy mogli samodzielnie to robić. Tak nie będzie - podkreśla Mieczysław Bieniek, wskazując na konieczną zgodę Waszyngtonu.

Trudna dyskusja w NATO

- Zakładam, że nie powiedział tego we własnym imieniu, tylko wypowiadał się jako reprezentant Sojuszu. Wygląda na to, że w tym momencie rzeczywiście woli politycznej nie ma - komentuje w rozmowie z Interią dr Piotr Śledź z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Sprzeczne komunikaty NATO i polskiego prezydenta rodzą pytania o sens strategii prezydenta w temacie Nuclear Sharing. - Odstraszanie to wielopoziomowa gra, która obejmuje też działania polityczne. Więc może to miało służyć wysłaniu sygnału do Rosji, że w razie potrzeby jesteśmy gotowi rozmieścić taką broń w Polsce. Jeśli jednak to była inicjatywa własna, to chyba zbyt poważne sprawy, żeby były w wykorzystywane w instrumentalnych celach - mówi nam dr Śledź.