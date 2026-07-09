Według ustaleń śledczych Igor R. od sierpnia 2022 roku współpracował z rosyjską FSB przeciwko Polsce, natomiast jego żona była odpowiedzialna za dostarczanie materiałów rosyjskim służbom.

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Rosyjscy szpiedzy w Polsce. Małżeństwo miało przekazywać szkodliwe informacje

Małżonkowie Igor i Irina R. zostali zatrzymani w lipcu 2024 roku i osadzeni w areszcie. Jak wyjaśniła Prokuratura Krajowa, proces obywateli Rosji toczył się za zamkniętymi drzwiami z uwagi na troskę o bezpieczeństwo państwa.

Prokuratura oskarżyła parę o działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu i przekazywanie informacji, które mogły zaszkodzić Polsce. Według ustaleń śledczych Igor R. w okresie od lutego do sierpnia 2022 roku współpracował z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, m.in. poprzez przekazywanie danych o rosyjskich działaczach opozycyjnych przebywających w Polsce, a także osobach i instytucjach udzielających im pomocy. Zgromadzony materiał przekazywał swojej żonie, Irinie R., na zaszyfrowanym nośniku pamięci w celu dostarczenia go rosyjskim służbom.

"Irina R. podjęła w Rosji działania zmierzające do przekazania zaszyfrowanych danych FSB, m.in. poprzez nadanie przesyłki za pomocą paczkomatu i próbę nawiązania kontaktu z funkcjonariuszami tej służby" - wyjaśniła prokuratura.

Bomba kumulacyjna w przesyłce

Ponadto wobec Igora R. prokuratura wysunęła zarzut uczestniczenia w nadaniu i zlecenia odbioru paczki kurierskiej, w której znajdowały się urządzenia i materiały wybuchowe, a także wojskowe zapalniki.

Do opisanego procederu miało dojść w lipcu 2024 roku we wspólnym działaniu i porozumieniu z dwojgiem obywateli Ukrainy oraz jednym Rosjaninem.

Według biegłego z Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego paczka zawierała materiały tworzące bombę kumulacyjną, której wybuchł mógł spowodować znaczne uszkodzenia budynków. W związku z tym Igora R. oskarżono o sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia dla ludzi lub infrastruktury w wielkich rozmiarach.





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