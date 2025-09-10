Ukraina Rosja
Rosjanie mówią o prowokacji Ukrainy. Propagandowa maszyna ruszyła do akcji

Bartosz Kołodziejczyk

Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzega przed działaniami Rosji w mediach. Jak wskazuje CDP, Kreml stara się przerzucić winę za wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną na Ukrainę, która miałaby "przeprowadzić prowokację" w celu wciągnięcia NATO do wojny z Rosją.

Drony nad Polską. Rosyjska propaganda znalazła winnego
Drony nad Polską. Rosyjska propaganda znalazła winnegoAFP

Komunikat Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji pojawił się kilka godzin po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Jak informował w środę Donald Tusk, w ciągu ostatniej nocy doszło do co najmniej 19 naruszeń polskiej granicy. Zestrzelono trzy - możliwe, że cztery - rosyjskie maszyny.

Drony nad Polską. Rosyjska propaganda działa w najlepsze

W czasie, gdy do Polski płyną słowa wsparcia ze strony sojuszników z NATO, a światowi przywódcy krytykują działania Rosji, rozkręca się maszyna propagandowa Kremla.

"Federacja Rosyjska próbuje zrzucić z siebie odpowiedzialność za rosyjskie drony przelatujące nad terytorium Polski" - czytamy w komunikacie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.

    Jak wskazano, rosyjska propaganda rozkręciła kampanię dezinformacyjną, której celem jest wskazanie Ukrainy jako głównego winnego. Ta - w porozumieniu z częścią europejskich elit - miałaby odpowiadać za "celową prowokację". Jej celem miałoby być "wciągnięcie NATO w bezpośrednią konfrontację z Rosją".

    "Rosjanie rozpowszechniają również wersję, że Ukraina skierowała rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne na terytorium Polski za pomocą walki elektronicznej" - podkreśla CPD.

    Centrum zaznacza przy tym, że stwierdzenia te nie są prawdziwe, a ich jedynym celem jest ściągnięcie z Kremla odpowiedzialności za zbrodnie Rosjan popełnione w Ukrainie.

    Rosyjskie drony nad Polską. Kremlowski dyplomata zaprzecza

    W propagandę idealnie wpisują się działania charge d'affaires Rosji w Polsce. Andriej Ordasz został wezwany do polskiego MSZ, gdzie wręczono mu notę protestacyjną.

      Dyplomata w rozmowie z mediami przed gmachem polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dowodził, że oskarżenia Polski "są bezpodstawne". - Nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że drony te są rosyjskiego pochodzenia - stwierdził Ordasz.

      Ponadto ocenił, że "Rosja absolutnie nie jest zainteresowana jakąkolwiek eskalacją konfliktu z Polską, ale niestety nie możemy liczyć na to, że polskie władze wysłuchają nas w ich antyrosyjskim szale".

      Drony nad Polską. Kolejne szczątki rosyjskich maszyn

      Na ten moment wiadomo o co najmniej 19 dronach, które miały naruszyć polską przestrzeń powietrzną. Do zdarzenia doszło około godziny 3 nad ranem.

      Do godziny 13 znaleziono szczątki siedmiu maszyn, a także elementy rakiety "niewiadomego pochodzenia". Rzecznik prasowy DO RSZ ppłk Jacek Goryszewski przekazał, że być może, ten pocisk został użyty do zwalczania tych dronów".

      - Nie rozstrzygajmy na tym etapie. Te szczątki będą dokładnie zbadane - zaapelował wojskowy.

      Jak donosi reporter Polsat News Łukasz Dubaniewicz, wraki dronów znaleziono m.in. w: Cześnikach, Czosnówce, Wyrykach (tutaj uszkodzony został jeden dom oraz jeden samochód osobowy), Krzywowierzbie, Wyhalewie, Wohyniu, Mniszkowie i Olesnie.

