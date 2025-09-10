Komunikat Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji pojawił się kilka godzin po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Jak informował w środę Donald Tusk, w ciągu ostatniej nocy doszło do co najmniej 19 naruszeń polskiej granicy. Zestrzelono trzy - możliwe, że cztery - rosyjskie maszyny.

Drony nad Polską. Rosyjska propaganda działa w najlepsze

W czasie, gdy do Polski płyną słowa wsparcia ze strony sojuszników z NATO, a światowi przywódcy krytykują działania Rosji, rozkręca się maszyna propagandowa Kremla.

"Federacja Rosyjska próbuje zrzucić z siebie odpowiedzialność za rosyjskie drony przelatujące nad terytorium Polski" - czytamy w komunikacie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.

Jak wskazano, rosyjska propaganda rozkręciła kampanię dezinformacyjną, której celem jest wskazanie Ukrainy jako głównego winnego. Ta - w porozumieniu z częścią europejskich elit - miałaby odpowiadać za "celową prowokację". Jej celem miałoby być "wciągnięcie NATO w bezpośrednią konfrontację z Rosją".

"Rosjanie rozpowszechniają również wersję, że Ukraina skierowała rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne na terytorium Polski za pomocą walki elektronicznej" - podkreśla CPD.

Centrum zaznacza przy tym, że stwierdzenia te nie są prawdziwe, a ich jedynym celem jest ściągnięcie z Kremla odpowiedzialności za zbrodnie Rosjan popełnione w Ukrainie.

Rosyjskie drony nad Polską. Kremlowski dyplomata zaprzecza

W propagandę idealnie wpisują się działania charge d'affaires Rosji w Polsce. Andriej Ordasz został wezwany do polskiego MSZ, gdzie wręczono mu notę protestacyjną.

Dyplomata w rozmowie z mediami przed gmachem polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dowodził, że oskarżenia Polski "są bezpodstawne". - Nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że drony te są rosyjskiego pochodzenia - stwierdził Ordasz.

Ponadto ocenił, że "Rosja absolutnie nie jest zainteresowana jakąkolwiek eskalacją konfliktu z Polską, ale niestety nie możemy liczyć na to, że polskie władze wysłuchają nas w ich antyrosyjskim szale".

Drony nad Polską. Kolejne szczątki rosyjskich maszyn

Na ten moment wiadomo o co najmniej 19 dronach, które miały naruszyć polską przestrzeń powietrzną. Do zdarzenia doszło około godziny 3 nad ranem.

Do godziny 13 znaleziono szczątki siedmiu maszyn, a także elementy rakiety "niewiadomego pochodzenia". Rzecznik prasowy DO RSZ ppłk Jacek Goryszewski przekazał, że być może, ten pocisk został użyty do zwalczania tych dronów".

- Nie rozstrzygajmy na tym etapie. Te szczątki będą dokładnie zbadane - zaapelował wojskowy.

Jak donosi reporter Polsat News Łukasz Dubaniewicz, wraki dronów znaleziono m.in. w: Cześnikach, Czosnówce, Wyrykach (tutaj uszkodzony został jeden dom oraz jeden samochód osobowy), Krzywowierzbie, Wyhalewie, Wohyniu, Mniszkowie i Olesnie.

