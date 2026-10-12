W skrócie Policja zatrzymała grupę osób różnych narodowości podczas akcji wymierzonej w międzynarodową grupę przestępczą w Polsce.

Śledztwo dotyczy oszustw internetowych przy użyciu szybkich przelewów online i kodów jednorazowych, a zabezpieczone mienie przekracza wartość 850 tys. zł.

Siedem osób trafiło do tymczasowego aresztu na trzy miesiące, a reszta objęta została dozorem policyjnym; sprawcom grozi nawet 12 lat więzienia.

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Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Z jednostkami współpracowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz kontrterroryści.

Wśród 12 zatrzymanych są czterej mężczyźni i osiem kobiet w wieku od 21 do 57 lat. To dwóch obywateli Rosji, jeden Ukrainiec i dziewięcioro Polaków.

12 zatrzymanych. Policja rozbija międzynarodową grupę przestępczą

"Członkowie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej dokonywali oszustw za pomocą szybkich przelewów online z wykorzystaniem kodów jednorazowych, podszywając się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych" - wyjaśniło CBŚP w komunikacie. Według wstępnych ustaleń straty wyniosły około 250 tysięcy złotych.

Sprawcy mieli działać nieprzerwanie od 2024 roku na terenie Warszawy, Łodzi, Białegostoku oraz innych polskich miast.

Policja opublikowała nagranie akcji zatrzymania podejrzanych. Widać na nim, jak jeden z agentów wykopuje z ziemi mały sejf, a na następnych kadrach przeliczane są pliki gotówki.

"U sprawców zabezpieczono pieniądze w polskiej i zagranicznej walucie, biżuterię oraz samochody o łącznej wartości przekraczającej 850 tys. zł" - przekazały służby.

Areszty i dozory policyjne. Sprawcom grozi więzienie

Prokuratura zwróciła się do sądu z wnioskiem o objęcie podejrzanych środkami zapobiegawczymi. Wobec siedmiu osób został zastosowany trzymiesięczny areszt, natomiast pozostałe objęto dozorami policji.

Za popełnione czyny sprawcom grozi nawet 12 lat więzienia. Służby podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy - planowane są kolejne zatrzymania.



