IPN wydał oświadczenie, odnosząc się do doniesień prokremlowskich mediów w sprawie planów usunięcia przez tamtejsze władze "elementów architektonicznych przedstawiających polskie odznaczenia wojskowe z cmentarza ofiar zbrodni w Katyniu, podobnie jak przed kilkoma tygodniami uczyniono to w Miednoje".

"Instytut Pamięci Narodowej wyraża stanowczy protest i potępienie dla owych zamiarów, każdy kraj pragnący nazywać się cywilizowanym powinien traktować miejsca pochówku jako święte i nietykalne" - napisano.

IPN protestuje w sprawie Katynia. "Nie możemy się zgodzić"

Informacje o planach Smoleńskiej Obwodowej Dumy w sprawie usunięcia polskich symboli przekazała prokremlowska agencja Interfax. Zdaniem rosyjskiej prokuratury - której stanowisko przywołuje IPN - wskazane elementy naruszają przepisy dotyczące obiektów dziedzictwa kulturowego i upamiętnienia zwycięstwa narodu sowieckiego w II wojnie światowej.

"Chodzi tu o Virtuti Militari, którym Polska uczciła wiktorię nad Rosjanami z 1792 r., oraz Krzyż Kampanii Wrześniowej, przypominający o niemiecko-sowieckiej agresji z 1939 r., pierwszej odsłonie II wojny światowej" - przeczytamy w treści oświadczenia instytutu.

IPN donosi, że komunikat rosyjskiej agencji mija się z prawdą, ponieważ "cytowany w nim zastępca przewodniczącego Smoleńskiej Dumy oskarża władze polskie o 'masowe niszczenie grobów i pomników sowieckich żołnierzy-wyzwolicieli', co jest fałszem zarówno w aspekcie współczesnym, jak i historycznym".

"Polska nie tylko nie niszczy, lecz odnawia groby sowieckich żołnierzy poległych na jej terytorium, których jednakże tych nie sposób nazwać wyzwolicielami" - dodano.

"Cytowany przedstawiciel Dumy ma prawdopodobnie na myśli kampanię dekomunizacyjną Instytutu Pamięci Narodowej, w wyniku której w ostatnich latach z przestrzeni publicznej usunięto czterdzieści dwa sowieckie obiekty propagandowe. Nie możemy się zgodzić na to, by na terytorium Polski, dwukrotnie podczas II wojny światowej opanowanej przez reżim, który zniewolił jej obywateli, w dalszym ciągu istniały symbole i upamiętnienia tegoż reżim" - wskazano.

Planują usunąć polskie symbole. IPN wzywa rosyjskie władze

Zaznaczono jednocześnie, że "komunikat agencji INTERFAX mija się z prawdą w jeszcze jednym, bardzo ważnym punkcie, przypisując mianowicie odpowiedzialność za Zbrodnię Katyńską nazistowskim Niemcom".

"Przypominamy, że wina Rosji Sowieckiej została stwierdzona ponad wszelką wątpliwość przez międzynarodowych ekspertów, a dodatkowo przyznana w roku 1992 przez Prezydenta Jelcyna, który przeprosił Naród Polski, oraz potwierdzona w rezolucji podjętej przez Rosyjską Dumę w roku 2010" - podkreślono.

W związku z zaistniałą sytuacją IPN wezwał władze Obwodu Smoleńskiego do "uszanowania miejsc pochówku polskich obywateli, ofiar Zbrodni Katyńskiej, i powstrzymania się od działań, które nie przystoją cywilizowanym narodom".

"Instytut Pamięci Narodowej apeluje również do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie stosownych działań w odpowiedzi na plany dewastacji przez władze Obwodu Smoleńskiego cmentarza ofiar Zbrodni Katyńskiej" - dodano.

