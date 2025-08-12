Rosjanie chcą zniszczyć polskie groby. IPN z pilnym apelem

Wojciech Barański

Wojciech Barański

Rosjanie planują usunąć polskie symbole z cmentarza w Katyniu. "Instytut Pamięci Narodowej wyraża stanowczy protest i potępienie dla owych zamiarów" - napisano w komunikacie. Ponadto organ zaapelował do władz obwodu smoleńskiego o "uszanowanie miejsc pochówku". IPN prosi też o reakcję polskie MSZ oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rosjanie chcą usunąć polskie symbole z Katynia. Stanowcze stanowisko IPN
Rosjanie chcą usunąć polskie symbole z Katynia. Stanowcze stanowisko IPNJaroslaw BloniarzAgencja FORUM

IPN wydał oświadczenie, odnosząc się do doniesień prokremlowskich mediów w sprawie planów usunięcia przez tamtejsze władze "elementów architektonicznych przedstawiających polskie odznaczenia wojskowe z cmentarza ofiar zbrodni w Katyniu, podobnie jak przed kilkoma tygodniami uczyniono to w Miednoje".

"Instytut Pamięci Narodowej wyraża stanowczy protest i potępienie dla owych zamiarów, każdy kraj pragnący nazywać się cywilizowanym powinien traktować miejsca pochówku jako święte i nietykalne" - napisano.

IPN protestuje w sprawie Katynia. "Nie możemy się zgodzić"

Informacje o planach Smoleńskiej Obwodowej Dumy w sprawie usunięcia polskich symboli przekazała prokremlowska agencja Interfax. Zdaniem rosyjskiej prokuratury - której stanowisko przywołuje IPN - wskazane elementy naruszają przepisy dotyczące obiektów dziedzictwa kulturowego i upamiętnienia zwycięstwa narodu sowieckiego w II wojnie światowej.

"Chodzi tu o Virtuti Militari, którym Polska uczciła wiktorię nad Rosjanami z 1792 r., oraz Krzyż Kampanii Wrześniowej, przypominający o niemiecko-sowieckiej agresji z 1939 r., pierwszej odsłonie II wojny światowej" - przeczytamy w treści oświadczenia instytutu.

Zobacz również:

IPN wszczęło śledztwo przeciwko Grzegorzowi Braunowi
Polska

Skandaliczna wypowiedź Brauna. Jest ruch IPN

Agata Sucharska
Agata Sucharska

    IPN donosi, że komunikat rosyjskiej agencji mija się z prawdą, ponieważ "cytowany w nim zastępca przewodniczącego Smoleńskiej Dumy oskarża władze polskie o 'masowe niszczenie grobów i pomników sowieckich żołnierzy-wyzwolicieli', co jest fałszem zarówno w aspekcie współczesnym, jak i historycznym".

    "Polska nie tylko nie niszczy, lecz odnawia groby sowieckich żołnierzy poległych na jej terytorium, których jednakże tych nie sposób nazwać wyzwolicielami" - dodano.

    "Cytowany przedstawiciel Dumy ma prawdopodobnie na myśli kampanię dekomunizacyjną Instytutu Pamięci Narodowej, w wyniku której w ostatnich latach z przestrzeni publicznej usunięto czterdzieści dwa sowieckie obiekty propagandowe. Nie możemy się zgodzić na to, by na terytorium Polski, dwukrotnie podczas II wojny światowej opanowanej przez reżim, który zniewolił jej obywateli, w dalszym ciągu istniały symbole i upamiętnienia tegoż reżim" - wskazano.

    Planują usunąć polskie symbole. IPN wzywa rosyjskie władze

    Zaznaczono jednocześnie, że "komunikat agencji INTERFAX mija się z prawdą w jeszcze jednym, bardzo ważnym punkcie, przypisując mianowicie odpowiedzialność za Zbrodnię Katyńską nazistowskim Niemcom".

    Zobacz również:

    Rosyjscy biznesmeni nagle znikają. Tajemnicze okoliczności ich śmierci
    Ukraina - Rosja

    Rosyjscy biznesmeni nagle znikają. Tajemnicze okoliczności śmierci

    Wojciech Barański
    Wojciech Barański

      "Przypominamy, że wina Rosji Sowieckiej została stwierdzona ponad wszelką wątpliwość przez międzynarodowych ekspertów, a dodatkowo przyznana w roku 1992 przez Prezydenta Jelcyna, który przeprosił Naród Polski, oraz potwierdzona w rezolucji podjętej przez Rosyjską Dumę w roku 2010" - podkreślono.

      W związku z zaistniałą sytuacją IPN wezwał władze Obwodu Smoleńskiego do "uszanowania miejsc pochówku polskich obywateli, ofiar Zbrodni Katyńskiej, i powstrzymania się od działań, które nie przystoją cywilizowanym narodom".

      "Instytut Pamięci Narodowej apeluje również do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie stosownych działań w odpowiedzi na plany dewastacji przez władze Obwodu Smoleńskiego cmentarza ofiar Zbrodni Katyńskiej" - dodano.

      Zobacz również:

      Robotnicy z Korei Północnej pracują w Rosji w opłakanych warunkach (zdj. ilustr.)
      Świat

      18 godzin pracy, a wypłata dla reżimu. Uciekli z Rosji, teraz ujawniają prawdę

      Paweł Sekmistrz
      Paweł Sekmistrz
      KPO dla kultury. Gosek-Popiołek: Takie programy są potrzebnePolsat NewsPolsat News

      Najnowsze