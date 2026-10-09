W skrócie Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Rosjanie mogą wykorzystywać zdarzenia takie jak atak w szkole.

Szef MON wskazał, że w czwartek wieczorem doszło do dużej akcji dezinformacyjnej, w której brali udział "adwersarze ze Wschodu".

Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie monitoringu sieci i walki z fake newsami przez wojska cyberprzestrzeni oraz inne służby specjalne i policję.

Wicepremier jako lider PSL wyraził poparcie dla ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia.

MEN zapowiedziało spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół i przedszkoli. W gminie Wyszków w piątek zamknięto szkoły po atakach.

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Na piątkowej konferencji w Żaganiu Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany o reakcje rządu na ostatnie dramatyczne wydarzenia w kilku szkołach na Mazowszu. W ostatnich dniach w wyniku ataków młodych ludzi, kilka osób zostało rannych, a jedna z zaatakowanych zmarła.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że w podjętych działaniach uczestniczą również służby podległe MON. Zaznaczył, że w piątek rano odebrał meldunek od dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni o zaangażowaniu cyberwojsk w monitorowanie sieci i walkę z fake newsami.

Seria ataków w polskich szkołach. Szef MON komentuje

- Wczorajszy wieczór to była też poważna akcja dezinformacyjna, która miała też na pewno na celu wzbudzenie paniki. To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też Służba Kontrwywiadu Wojskowego i inne służby specjalne, służby cywilne, Policja przede wszystkim - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że wątek, który musi być rozważany, to wątek rosyjski. Kosiniak-Kamysz powiedział, że jeśli nawet pierwszy etap, czyli tragedia w jednej i drugiej szkole, nie byłby z tym związany bezpośrednio, to "na pewno wykorzystanie takich sytuacji zawsze leży w strategii, filozofii działania Federacji Rosyjskiej".

- Czyli (Rosjanie) widzą pewne zdarzenie o charakterze kryzysowym i natychmiast je wykorzystują - podkreślił szef MON. Jako przykład podał, że propaganda rosyjska została uruchomiona w czasie powodzi i szerzona była dezinformacja na przykład, że ofiarami powodzi są setki osób.

- I widać, że wczoraj byli też aktywni. Te pierwsze informacje, które mam od dowódcy cyberwojsk też na to wskazują, że aktywność i chęć wykorzystania tego typu zdarzenia po stronie naszych adwersarzy ze Wschodu jest - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz za ograniczeniem dostępu do mediów społecznościowych

Szef MON podkreślił, że ważna jest kontynuacja i wzmocnienie programu edukacji z wojskiem. - Na przykład przygotowanie dzieciaków, uczniów i nauczycieli do jak największej odporności. Tu współpracujemy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, będziemy nadal wspierać te działania - powiedział szef MON.

Zapewnił, że dalej wspierane będą też działania MSWiA, policji, monitorowanie sieci.

Zaznaczając, że wypowiada się jako szef PSL, Kosiniak-Kamysz powiedział też, że jest za wprowadzeniem ograniczeń wiekowych przy korzystaniu z mediów społecznościowych.

Podkreślił, że jest za zakazem korzystania z mediów społecznościowych, nie tylko ograniczeniami w dostępie do telefonów. - Uważam, że pilne jest wdrożenie prawa ograniczającego korzystanie z mediów społecznościowych. Jestem za granicą (określoną) na 16. rok życia. Do 16. roku życia powinny być te ograniczenia wprowadzone - powiedział wicepremier.

Podkreślił, że to, "co się dzieje w internecie, jak niszczona jest psychika młodego człowieka przez hejt, nienawiść, przez brak lajków, bo to się często do tego sprowadza, jest okropne i trzeba temu przeciwdziałać".

Ataki w polskich szkołach. Spotkania kuratorów oświaty

MEN poinformowało, że w piątek i poniedziałek we wszystkich województwach odbędą się spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół i przedszkoli dotyczące bezpieczeństwa w placówkach.

W piątek zamknięte są m.in. wszystkie szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, a także przedszkola w gminie Wyszków. W szkołach zapewniona została jedynie opieka nad uczniami.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gmina Wyszków) 15-letni absolwent tej placówki zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby. Wśród nich znalazła się 37-letnia woźna, której życia nie udało się uratować.

Dzień wcześniej 19-latek przeprowadził atak w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie ranił nożem uczniów, pracowników szkoły oraz przypadkowych przechodniów.



