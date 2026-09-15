Rosja zaatakowała Ukrainę. W powietrzu polskie myśliwce, wysłano alert RCB

W skrócie W związku z aktywnością rosyjskich dronów w ukraińskiej przestrzeni powietrznej poderwano polskie myśliwce i uruchomiono naziemne systemy obrony powietrznej.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób przebywających w wybranych powiatach województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Po kilkudziesięciu minutach RCB poinformowało o odwołaniu alarmu i ustaniu zagrożenia.

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Informacja o rozpoczęciu operowania polskiego lotnictwa została opublikowana przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na portalu X. "Uwaga. W związku z aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej, wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy.

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Atak Rosji na Ukrainę. W powietrzu polskie myśliwce

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - przekazał DORSZ.

W komunikacie przekazano także, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - przekazano w komunikacie.

RCB ostrzega mieszkańców. Wysłano alert

Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców woj. lubelskiego i podkarpackiego alert. "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty" - poinformowano.

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Po upływie kilkudziesięciu minut RCB przekazało Polskiej Agencji Prasowej komunikat o ustaniu zagrożenia i odwołaniu alarmu. Wiadomość otrzymali także mieszkańcy. "Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty" - czytamy.

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Jak podało RCB, alert otrzymały osoby przebywające w woj. lubelskim (powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski).

W woj. podkarpackim alert rozesłano w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.



