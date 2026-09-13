Rosja zaatakowała Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, zawyły syreny

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Aktualizacja

Rosja przeprowadziła w niedzielę zmasowany atak na Ukrainę. W związku z aktywnością rosyjskich dronów Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło decyzję o poderwaniu w polską przestrzeń powietrzną lotnictwa wojskowego. Alert o zagrożeniu z powietrza rozesłało do odbiorców w Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W tym rejonie zawyły syreny alarmowe. Po godz. 9 RCB odwołało wszystkie ostrzeżenia. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Polski myśliwiec F-16
Polska poderwała myśliwce w odpowiedzi na atak prowadzony przez Rosję przeciwko Ukrainie Adam Burakowski East News

W skrócie

  • Rosyjskie drony zaatakowały w niedzielę Ukrainę. W reakcji Dowództwo Operacyjne RSZ zdecydowało o rozpoczęciu operowania w polskiej przestrzeni powietrznej lotnictwa wojskowego.
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do odbiorców na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Mieszkańców Lubelszczyzny informowano też o zagrożeniu atakiem z powietrza, w regionie zawyły syreny alarmowe.
  • Alarm o zagrożeniu z powietrza został odwołany po godz. 5 rano, z kolei ostrzeżenie o operowaniu lotnictwa RCB odwołało po godz. 9.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

O godz. 4.19 nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o poderwaniu lotnictwa w odpowiedzi na atak, który Rosja prowadziła przeciwko zachodniej Ukrainie.

"Uwaga. W związku z aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej, wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - brzmiał komunikat.

Rosja zaatakowała dronami Ukrainę. Wojsko poderwało lotnictwo

Jak podkreśliło Dowództwo Operacyjne RSZ "działania te miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

Jednocześnie zaznaczyło, że "monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji".

Przed godziną 10 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. W komunikacie w serwisie X, poinformowano, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Zobacz również:

Rakieta w Tarnawie-Kolonii. Gen. Nowak: Na 80 proc. jestem pewien
Polska

Rosyjska rakieta nad Polską, nowe ustalenia. "Zmierzała dokładnie tam"

Dorota Hilger
Dorota Hilger

"Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej" - podano.

"Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - podkreśliło Dowództwo Operacyjne RSZ.

Seria alertów RCB. Zawyły syreny alarmowe

Po godz. 4 nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do odbiorców w województwie lubelskim i podkarpackim.

"Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty" - informowano.

Kolejne ostrzeżenie pojawiło się niedługo potem. "Zagrożenie atakiem z powietrza. Udaj się w bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń lokalnych służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał komunikat.

Został on wysłany do odbiorców na terenie powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego i Chełma, krasnostawskiego w województwie lubelskim.

Po godz. 4 w miejscowościach w tym rejonie, np. w Chełmie, zawyły syreny alarmowe.

Zobacz również:

W pobliżu granicy z Polską dron spadł na ciężarówkę
Polska

Dron spadł niedaleko granicy z Polską. "W odległości 800 metrów"

Marta Stępień
Marta Stępień

RCB odwołało ostrzeżenia. "Brak zagrożenia na terytorium Polski"

Przed godz. 5 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o odwołaniu alarmu o zagrożeniu z powietrza dla Lubelszczyzny. "Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Śledź komunikaty" - podano.

Potem po godz. 9 RCB odwołało alert wysłany po godz. 4 do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Mieszkańcy tych rejonów otrzymali smsy o brzmieniu: "Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty".

W sobotę po południu - również w związku z atakiem Rosji na Ukrainę - w polskiej przestrzeni powietrznej operował wojskowy śmigłowiec. Do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego także rozesłano wówczas alert RCB.

Zobacz również:

Polska poderwała śmigłowiec w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Zdj. ilustracyjne
Polska

Rosja uderzyła w zachodnią Ukrainę. W akcji polski śmigłowiec

Karolina Głodowska
Patryk Idziak
Karolina Głodowska, Patryk Idziak


"Polityczny WF": Konfederacja nie chce powtórzyć błędu. Koryguje taktykę INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze