Rosja zaatakowała Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, rozesłano alerty

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

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Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W alercie rozesłanym do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego zaznaczono, że nie odnotowano zagrożenia na terenie Polski. Wcześniej służby poinformowały, że ze względu na rosyjskie uderzenia w Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo.

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Trzy wojskowe odrzutowce lecą w formacji na tle jasnego nieba podczas operacji związanej z atakiem na Ukrainę
Wojna w Ukrainie. Nocny atak Rosji, Polska poderwała myśliwce MAREK KONRAD / FotoNewsAgencja FORUM

W skrócie

  • Po zakończonym ataku powietrznym na Ukrainę mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert informujący, że na terenie Polski nie odnotowano zagrożenia.
  • Wcześniej, w związku z rosyjskimi uderzeniami w Ukrainie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało powiadomienia SMS do wybranych powiatów dwóch województw, a w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo.
  • We wtorek czterokrotnie ogłaszano alerty RCB, w tym ostrzeżenie przed atakiem z powietrza. Wynikało ono z obecności bezzałogowych statków powietrznych blisko polsko-ukraińskiej granicy.
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"Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - brzmi alert RCB, który przed godz. 5 otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego.

Rosja zaatakowała Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB

Wcześniej, bo po godz. 2.30 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".

W Lubelskim alert trafił do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach: puławskim, opolskim, Lublinie, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełmie, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamościu, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Białej Podlaskiej, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim.

W województwie podkarpackim alert objął powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

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Przypomnijmy, że we wtorek czterokrotnie ogłaszano alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie.

Przed godz. 15.30 dla dziesięciu powiatów woj. podkarpackiego wydano ponadto alert ze względu na zagrożenie atakiem z powietrza, w którym zalecono odbiorcom znaleźć bezpieczne miejsce i stosować się do poleceń służb. Kilkanaście minut później RCB odwołało alert, informując, że na terenie Polski nie ma już zagrożenia.

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski wyjaśnił, że wtorkowe ostrzeżenie przed atakiem z powietrza wynikało stąd, że obserwowano "bezzałogowe statki powietrzne blisko naszej granicy". Jak dodał, jeden z nich sięgnął celu ok. 15 km od granicy.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

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