W skrócie
- Odbiorcy w województwach podkarpackim i lubelskim otrzymali alert RCB dotyczący ataku Rosji na Ukrainę.
- Aktywność polskiego lotnictwa i przygotowanie systemów obrony powietrznej zostały potwierdzone przez oficjalne komunikaty.
- To drugi alert RCB w tych regionach w ciągu kilkunastu godzin, poprzedni został odwołany po stwierdzeniu braku zagrożenia dla Polski.
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Informacja o rozesłaniu alertu RCB została przekazana na oficjalnym profilu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi ostrzeżenie, które trafiło do odbiorców w województwach podkarpackim i lubelskim.
Po upływie nieco ponad godziny alert odwołano. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowano.
Atak Rosji na Ukrainę. Alert RCB dla dwóch województw
O operacji podjętej przez polskie lotnictwo poinformowano także na profilu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
"Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazano.
W komunikacie wskazano, że zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji.
"Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - dodano.
"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - przekazał DORSZ. Jak podkreślono, sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji.
Akcja polskiego lotnictwa. Drugi alert w ciągu kilkunastu godzin
Przesłany w sobotę rano alert to kolejna wiadomość, którą mieszkańcy woj. podkarpackiego i lubelskiego otrzymali w ciągu kilkunastu godzin. Wcześniej, na krótko po północy, RCB także informowało o ataku Rosji na Ukrainę i akcji polskiego lotnictwa.
Alarm został odwołany przed godz. 7 rano. Centrum podkreśliło wtedy, że nie ma zagrożenia na terytorium Polski.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.