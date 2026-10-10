W skrócie Odbiorcy w województwach podkarpackim i lubelskim otrzymali alert RCB dotyczący ataku Rosji na Ukrainę.

Aktywność polskiego lotnictwa i przygotowanie systemów obrony powietrznej zostały potwierdzone przez oficjalne komunikaty.

To drugi alert RCB w tych regionach w ciągu kilkunastu godzin, poprzedni został odwołany po stwierdzeniu braku zagrożenia dla Polski.

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Informacja o rozesłaniu alertu RCB została przekazana na oficjalnym profilu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi ostrzeżenie, które trafiło do odbiorców w województwach podkarpackim i lubelskim.

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Po upływie nieco ponad godziny alert odwołano. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - poinformowano.

Atak Rosji na Ukrainę. Alert RCB dla dwóch województw

O operacji podjętej przez polskie lotnictwo poinformowano także na profilu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazano.

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W komunikacie wskazano, że zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji.

"Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - dodano.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - przekazał DORSZ. Jak podkreślono, sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji.

Akcja polskiego lotnictwa. Drugi alert w ciągu kilkunastu godzin

Przesłany w sobotę rano alert to kolejna wiadomość, którą mieszkańcy woj. podkarpackiego i lubelskiego otrzymali w ciągu kilkunastu godzin. Wcześniej, na krótko po północy, RCB także informowało o ataku Rosji na Ukrainę i akcji polskiego lotnictwa.

Alarm został odwołany przed godz. 7 rano. Centrum podkreśliło wtedy, że nie ma zagrożenia na terytorium Polski.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.



