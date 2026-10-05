- Pod obcą flagą atak dronowy i atak rakietowy z próbą przerzucenia odpowiedzialności na Ukrainę, czy też przerzucenia odpowiedzialności na przykład za zagłuszenie pocisków, które lecą w kierunku Polski, czy dronów - absolutnie taki wariant jest możliwy - podkreślił dziennikarz Wirtualnej Polski Zbigniew Parafianowicz w programie "Wieczór Rymanowskiego".

"Wieczór Rymanowskiego". Polska nie jest gotowa na wojnę z Rosją?

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji przyznał z kolei, że Polska nie jest gotowa na ten wariant.

- Nie jesteśmy gotowi. System zaawansowania budowy polskiej obrony powietrznej jest poniżej 60 proc. i przewidywane daty jego kończenia są na lata 2030. System obrony antydronowej jest w fazie projektowania, jest przewidziany do obrony niektórych obiektów. Obrona infrastruktury krytycznej przed dronami nie jest zamówiona ani nie ma w rządzie zgody co do tego, kto w ogóle ma ją zamówić i za które pieniądze. Więc mówienie, że jesteśmy gotowi, to jest mydlenie sobie oczu - stwierdził Bosak.

Wypowiedź lidera Konfederacji skontrował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL. - Oczywiście, czy kraj jest przygotowany, czy nie, to sprawdza się tylko i wyłącznie, nie poprzez smerfów marudów z opozycji, tylko poprzez działanie konkretne - zaznaczył.

Zgorzelski nadmienił jednak, że ruchy Rosji mogą świadczyć o jej ambicji do rozszerzenia ekspansji poza Ukrainę.

- A czy ta wojna przekracza pewne granice? Otóż przekracza, ponieważ stosowana jest "dobra", wypróbowana zasada, którą i Rosja, i Niemcy stosowały w latach 30. ubiegłego wieku, czyli upominanie się o swoje mniejszości w państwach, w których mniejszość rosyjska się znajduje. Estonia, Łotwa, Litwa - tam już widzimy różnego rodzaju ruchy, które pokazują, że Rosja zaczyna troszczyć się o swoich rodaków na flance wschodniej - sprecyzował Zgorzelski.

Wojenne ambicje Rosji a NATO. Dyskusja o pomocy sojuszniczej

Głos zabrał także czwarty z gości programu - Jacek Bartosiak, ekspert polskiego think tanku Strategy & Future.

- Jest prawdopodobna wojna właśnie dronowo-rakietowa, tak zwany pojedynek salwowy, gdzie zostanie wykazana absolutna bezradność państwa polskiego i całej wschodniej flanki NATO - ocenił.

Dopytywany, jak taki scenariusz miałby wyglądać, odparł: - Rosjanie będą kontrolować eskalację, deskalację, prowokację.

- Zacznie się od tego, że Polacy coś zaczną albo ktoś coś zacznie, taka będzie narracja. I bardzo duża część Zachodu i świata zaakceptuje taką narrację, bo nie będzie chciała wziąć udziału w tej wojnie. Bardzo łatwo jest kontrolować narrację tego rodzaju, zwłaszcza jeżeli nie będzie generalnej wojny uruchamiającej artykuł 5. (NATO - red.) i naprawdę wszyscy znajdą powód, żeby nie uruchomić tego artykułu 5. - powiedział Bartosiak.

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