Rosja uderzyła w zachodnią Ukrainę. W akcji polski śmigłowiec

Karolina Głodowska
Patryk Idziak

Karolina Głodowska, Patryk Idziak

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Wojsko monitorowało polską przestrzeń powietrzną w trybie podwyższonej gotowości - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Powodem była aktywność rosyjskich dronów, atakujących cele w zachodniej części Ukrainy. Rozesłany został alert RCB. Po kilku godzinach poinformowano o zakończeniu działań alarmowych i przywróceniu normalnego trybu obrony.

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Sylwetka wojskowego śmigłowca z widocznymi wirnikami na tle pochmurnego nieba, zdjęcie ilustracyjne
Polska poderwała śmigłowiec w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Zdj. ilustracyjneMichal KoscAgencja FORUM

W skrócie

  • Wojsko wprowadziło podwyższoną gotowość ze względu na rosyjskie ataki dronów na zachodnią Ukrainę. Po kilku godzinach alarm odwołano.
  • Polskie siły powietrzne monitorowały przestrzeń powietrzną, rozesłano alert RCB do mieszkańców wybranych powiatów województw podkarpackiego i lubelskiego.
  • Rosyjskie drony zaatakowały ukraińskie miasta, m.in. Łuck, Fastów i Chersoń, powodując obrażenia u kilku osób oraz szkody w infrastrukturze.
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Rosja przypuściła w sobotę kolejne uderzenia na cele w Ukrainie. Według podawanych informacji drony nadleciały także w zachodni rejon kraju. W reakcji polskie wojsko podniosło stan gotowości do ewentualnego odparcia zagrożenia.

"W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, realizujący zadania związane z monitorowaniem sytuacji i zapewnieniem bezpieczeństwa" - informowało przed godz. 15 w komunikacie na X Dowództwo Operacyjne RSZ.

Działania miały charakter prewencyjny. Po godz. 20 powiadomiono, że operowanie polskiego lotnictwa zostało zakończone, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie odnotowano wtargnięcia obcych jednostek w polską przestrzeń powietrzną.

Alert RCB w związku z atakami Rosji na Ukrainę

Rozesłano także alert RCB: "Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty".

Wcześniej w komunikacie informowano o działaniach polskich sił zbrojnych: "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty".

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Alert kierowany był do mieszkańców woj. podkarpackiego i lubelskiego.

  • Lubelskie, powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.
  • Podkarpackie, powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

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Ukraina. Rosyjskie drony uderzyły w kilka miast

Rosjanie przeprowadzili po południu naloty na kilka ukraińskich miast. Zaatakowane zostały m.in. Łuck (zachodnia część Ukrainy), Fastów (obwód kijowski, centrum) oraz Chersoń (południe, nad Dnieprem).

W Chersoniu cztery osoby zostały ranne - podaje agencja Ukrinform. Natomiast w Łucku i Fastowie drony wymierzyły w kolej. "Pasażerowie byli ewakuowani z pociągu, a pracownicy ze swoich miejsc pracy. Wszyscy są cali" - poinformował na Facebooku Ołeksandr Percowski, prezes zarządu Kolei Ukraińskich Ukrzaliznycia.

Do ataków doszło po nocnej serii uderzeń. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w sobotę, że rosyjskie drony nadleciały minionej nocy nad dziesięć regionów, w wyniku czego rannych zostało ponad 40 osób. "Frustrujące jest to, że reakcja najsilniejszych mocarstw świata nie odpowiada skali rosyjskiej eskalacji" - napisał w mediach społecznościowych.

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