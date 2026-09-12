W skrócie Wojsko wprowadziło podwyższoną gotowość ze względu na rosyjskie ataki dronów na zachodnią Ukrainę. Po kilku godzinach alarm odwołano.

Polskie siły powietrzne monitorowały przestrzeń powietrzną, rozesłano alert RCB do mieszkańców wybranych powiatów województw podkarpackiego i lubelskiego.

Rosyjskie drony zaatakowały ukraińskie miasta, m.in. Łuck, Fastów i Chersoń, powodując obrażenia u kilku osób oraz szkody w infrastrukturze.

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Rosja przypuściła w sobotę kolejne uderzenia na cele w Ukrainie. Według podawanych informacji drony nadleciały także w zachodni rejon kraju. W reakcji polskie wojsko podniosło stan gotowości do ewentualnego odparcia zagrożenia.

"W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, realizujący zadania związane z monitorowaniem sytuacji i zapewnieniem bezpieczeństwa" - informowało przed godz. 15 w komunikacie na X Dowództwo Operacyjne RSZ.

Działania miały charakter prewencyjny. Po godz. 20 powiadomiono, że operowanie polskiego lotnictwa zostało zakończone, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie odnotowano wtargnięcia obcych jednostek w polską przestrzeń powietrzną.

Alert RCB w związku z atakami Rosji na Ukrainę

Rozesłano także alert RCB: "Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty".

Wcześniej w komunikacie informowano o działaniach polskich sił zbrojnych: "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty".

Alert kierowany był do mieszkańców woj. podkarpackiego i lubelskiego.

Lubelskie , powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

Podkarpackie, powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Ukraina. Rosyjskie drony uderzyły w kilka miast

Rosjanie przeprowadzili po południu naloty na kilka ukraińskich miast. Zaatakowane zostały m.in. Łuck (zachodnia część Ukrainy), Fastów (obwód kijowski, centrum) oraz Chersoń (południe, nad Dnieprem).

W Chersoniu cztery osoby zostały ranne - podaje agencja Ukrinform. Natomiast w Łucku i Fastowie drony wymierzyły w kolej. "Pasażerowie byli ewakuowani z pociągu, a pracownicy ze swoich miejsc pracy. Wszyscy są cali" - poinformował na Facebooku Ołeksandr Percowski, prezes zarządu Kolei Ukraińskich Ukrzaliznycia.

Do ataków doszło po nocnej serii uderzeń. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w sobotę, że rosyjskie drony nadleciały minionej nocy nad dziesięć regionów, w wyniku czego rannych zostało ponad 40 osób. "Frustrujące jest to, że reakcja najsilniejszych mocarstw świata nie odpowiada skali rosyjskiej eskalacji" - napisał w mediach społecznościowych.



