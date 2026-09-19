Rosja uderza w Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Maria Literacka

Maria Literacka

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"Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazało DORSZ. Sobota jest piątym dniem z rzędu, w którym Dowództwo zdecydowało się poderwać myśliwce celem zabezpieczenia przestrzeni powietrznej.

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Wiadomość z ostatniej chwili
Wiadomość z ostatniej chwiliINTERIA.PL

Jak czytamy w sobotnim komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zgodnie z obowiązującymi procedurami uruchomiono niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego.

"Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - poinformowało DORSZ, dodając, że podjęte działania mają charakter prewencyjny.

Rosjanie atakują Ukrainę. Komunikat DORSZ: Poderwano myśliwce

Dowództwo tłumaczy, że celem operującego lotnictwa i uruchomionych środków jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz ochronienie jej zwłaszcza w tych regionach, które przylegają do zagrożonych obszarów.

W komunikacie podano, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a dostępne siły oraz środki są w gotowości do natychmiastowej reakcji.

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