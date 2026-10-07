W skrócie
- Polskie wojsko podniosło gotowość myśliwców i systemów obrony powietrznej po ataku Rosji na Ukrainę, nie odnotowując naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
- Działania Polski były prewencyjne i miały na celu zabezpieczenie przestrzeni powietrznej przy granicy z Ukrainą.
- Rosja przeprowadziła ataki na Ukrainę z wykorzystaniem bombowców strategicznych, pocisków manewrujących i dronów, powodując eksplozje i ofiary śmiertelne.
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"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ (DORSZ) w komunikacie na platformie X kwadrans przed godz. 6.
Kilkadziesiąt minut później poinformowano, że działania zostały zakończone: "Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP".
Rosja atakuje Ukrainę. Polskie siły w "stanie gotowości"
Zgodnie z procedurami DORSZ nad ranem uruchomiło niezbędne siły i środki do zapewnienia bezpieczeństwa granic Polski. Podawano, że naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.
Działania miały charakter prewencyjny i były "ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".
"Dziękujemy za wsparcie Siłom Powietrznym Królestwa Szwecji, których myśliwce wspierały działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - napisało DORSZ.
Eksplozje w kilku regionach Ukrainy. Zawyły syreny alarmowe
Jak informował wcześniej portal Ukraińska Prawda, nad ranem syreny alarmowe zawyły w większości regionów Ukrainy. W Kijowie doszło do dwóch serii eksplozji, w wyniku których zginęły co najmniej dwie osoby.
Według ukraiński mediów Rosjanie przeprowadzili skoordynowane masowe uderzenie, wykorzystując balistykę, pociski manewrujące i drony szturmowe.
Siły Powietrzne Ukrainy podawały, że w nocy poderwane zostały trzy rosyjskie bombowce strategiczne Tu-160 oraz sześć samolotów rozpoznawczych Tu-95. Ostrzegano obywateli, aby nie ignorowali alarmów.
Oprócz Kijowa straty powstałe po uderzeniach Rosji odnotowano także m.in. w Dnieprze i Zaporożu. Wśród uszkodzonych obiektów są magazyny, infrastruktura drogowa i zabudowania mieszkalne.