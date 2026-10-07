W skrócie Polskie myśliwce zostały uruchomione w reakcji na ataki lotnicze Rosji na Ukrainę.

Polskie wojsko podniosło poziom gotowości naziemnych systemów obrony powietrznej i radiolokacyjnego rozpoznania przy granicach.

W Kijowie i innych miastach Ukrainy doszło do eksplozji, zginęły co najmniej dwie osoby, a uszkodzenia dotyczą magazynów, dróg i budynków mieszkalnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie na platformie X.

Rosja atakuje Ukrainę. Polskie siły w "stanie gotowości"

Zgodnie z procedurami DORSZ uruchomiło niezbędne siły i środki do zapewnienia bezpieczeństwa granic Polski. "Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - wyjaśniono.

Działania mają charakter prewencyjny i "są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

Eksplozje w kilku regionach Ukrainy. Zawyły syreny alarmowe

Jak informował wcześniej portal Ukraińska Prawda, nad ranem syreny alarmowe zawyły w większości regionów Ukrainy. W Kijowie doszło do dwóch serii eksplozji, w wyniku których zginęły co najmniej dwie osoby.

Według ukraiński mediów Rosjanie przeprowadzili skoordynowane masowe uderzenie, wykorzystując balistykę, pociski manewrujące i drony szturmowe.

Siły Powietrzne Ukrainy podawały, że w nocy poderwane zostały trzy rosyjskie bombowce strategiczne Tu-160 oraz sześć samolotów rozpoznawczych Tu-95. Ostrzegano obywateli, aby nie ignorowali alarmów.

Oprócz Kijowa straty powstałe po uderzeniach Rosji odnotowano także m.in. w Dnieprze i Zaporożu. Wśród uszkodzonych obiektów są magazyny, infrastruktura drogowa i zabudowania mieszkalne.



