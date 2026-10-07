Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosja poderwała bombowce do ataku na Ukrainę. Polska reaguje

Patryk Idziak

Patryk Idziak

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Polska poderwała myśliwce w związku z atakami Rosji na Ukrainę - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wcześniej ukraińskie siły zbrojne ostrzegały, że z Rosji wystartowało kilka samolotów, w tym trzy bombowce strategiczne.

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Dwa polskie myśliwce F-16 lecące w szyku wśród chmur na tle nieba, zdjęcie ilustracyjne.
Polskie myśliwce w powietrzu. Zdj. ilustracyjneWojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Polskie myśliwce zostały uruchomione w reakcji na ataki lotnicze Rosji na Ukrainę.
  • Polskie wojsko podniosło poziom gotowości naziemnych systemów obrony powietrznej i radiolokacyjnego rozpoznania przy granicach.
  • W Kijowie i innych miastach Ukrainy doszło do eksplozji, zginęły co najmniej dwie osoby, a uszkodzenia dotyczą magazynów, dróg i budynków mieszkalnych.
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"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie na platformie X.

Rosja atakuje Ukrainę. Polskie siły w "stanie gotowości"

Zgodnie z procedurami DORSZ uruchomiło niezbędne siły i środki do zapewnienia bezpieczeństwa granic Polski. "Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - wyjaśniono.

Działania mają charakter prewencyjny i "są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

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Eksplozje w kilku regionach Ukrainy. Zawyły syreny alarmowe

Jak informował wcześniej portal Ukraińska Prawda, nad ranem syreny alarmowe zawyły w większości regionów Ukrainy. W Kijowie doszło do dwóch serii eksplozji, w wyniku których zginęły co najmniej dwie osoby.

Według ukraiński mediów Rosjanie przeprowadzili skoordynowane masowe uderzenie, wykorzystując balistykę, pociski manewrujące i drony szturmowe.

Siły Powietrzne Ukrainy podawały, że w nocy poderwane zostały trzy rosyjskie bombowce strategiczne Tu-160 oraz sześć samolotów rozpoznawczych Tu-95. Ostrzegano obywateli, aby nie ignorowali alarmów.

Oprócz Kijowa straty powstałe po uderzeniach Rosji odnotowano także m.in. w Dnieprze i Zaporożu. Wśród uszkodzonych obiektów są magazyny, infrastruktura drogowa i zabudowania mieszkalne.

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