W skrócie
- Polskie myśliwce zostały uruchomione w reakcji na ataki lotnicze Rosji na Ukrainę.
- Polskie wojsko podniosło poziom gotowości naziemnych systemów obrony powietrznej i radiolokacyjnego rozpoznania przy granicach.
- W Kijowie i innych miastach Ukrainy doszło do eksplozji, zginęły co najmniej dwie osoby, a uszkodzenia dotyczą magazynów, dróg i budynków mieszkalnych.
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"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie na platformie X.
Rosja atakuje Ukrainę. Polskie siły w "stanie gotowości"
Zgodnie z procedurami DORSZ uruchomiło niezbędne siły i środki do zapewnienia bezpieczeństwa granic Polski. "Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - wyjaśniono.
Działania mają charakter prewencyjny i "są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".
Eksplozje w kilku regionach Ukrainy. Zawyły syreny alarmowe
Jak informował wcześniej portal Ukraińska Prawda, nad ranem syreny alarmowe zawyły w większości regionów Ukrainy. W Kijowie doszło do dwóch serii eksplozji, w wyniku których zginęły co najmniej dwie osoby.
Według ukraiński mediów Rosjanie przeprowadzili skoordynowane masowe uderzenie, wykorzystując balistykę, pociski manewrujące i drony szturmowe.
Siły Powietrzne Ukrainy podawały, że w nocy poderwane zostały trzy rosyjskie bombowce strategiczne Tu-160 oraz sześć samolotów rozpoznawczych Tu-95. Ostrzegano obywateli, aby nie ignorowali alarmów.
Oprócz Kijowa straty powstałe po uderzeniach Rosji odnotowano także m.in. w Dnieprze i Zaporożu. Wśród uszkodzonych obiektów są magazyny, infrastruktura drogowa i zabudowania mieszkalne.