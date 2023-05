Premier Morawiecki podczas poniedziałkowej wizyty w porcie w Gdyni został zapytany o plany debaty nad sankcjami na Polskę w rosyjskiej Dumie Państwowej.

Wiaczesław Wołodin: Polska istnieje tylko dzięki Rosji

Przewodniczący Dumy i członek putinowskiej partii Jedna Rosja Wiaczesław Wołodin stwierdził w opublikowanym na Telegramie oświadczeniu, że Polska musi zostać ukarana za "zdradę pamięci historycznej" dotyczącą wyzwolenia naszego kraju przez Związek Radziecki podczas II wojny światowej.

Jak dodał, że Warszawa powinna zapłacić Rosji ponad 750 mld dolarów (około 3,2 bln złotych -red.), co ma być rekompensatą za sowieckie inwestycje w naszym kraju po II wojnie światowej. Stwierdził ponadto, że Polska powinna oddać terytoria, które - jego zdaniem, dzięki Rosji - odzyskała po wojnie.

"Polska jako państwo istnieje tylko dzięki naszemu krajowi" - stwierdził Wołodin. Jak zapowiedział przewodniczący Dumy, niższa izba rosyjskiego parlamentu zajmie się sprawą sankcji na Polskę podczas poniedziałkowego posiedzenia.

Mateusz Morawiecki: Rosyjska propaganda odwraca kota ogonem

- Rosja dokonała już takich zniszczeń na Ukrainie; jednocześnie też Rosja, Związek Radziecki, poprzednik Rosji odpowiada za ogromne straty związane ze zniszczeniem dużej części polskiej substancji materialnej (...) To jest też typowa - wcześniej powiedziałbym sowiecka, teraz można powiedzieć rosyjska - zagrywką propagandową - ocenił premier.

Szef rządu zaznaczył, że rosyjska propaganda "od wieluset lat jest doskonała w odwracaniu kota ogonem".

- Starają się przede wszystkim zastosować taką strategię, żeby wszystkim naokoło zamydlić oczy; tak samo postrzegam to, co teraz Rosja próbuje przedstawić. Rosja będzie na pewno musiała zapłacić ogromne odszkodowania dla Ukrainy, a także dla innych, w związku z tym, że dopuściła się zbrodni wojennych i doprowadziła do ogromnych strat gospodarczych - stwierdził premier.