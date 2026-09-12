Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W akcji polski śmigłowiec

Karolina Głodowska
Patryk Idziak

Karolina Głodowska, Patryk Idziak

Aktualizacja

W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy, podniesiona została gotowość wybranych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP - podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W powietrzu operuje wojskowy śmigłowiec, działania mają charakter prewencyjny - napisano. Rozesłany został alert RCB.

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Sylwetka wojskowego śmigłowca z widocznymi wirnikami na tle pochmurnego nieba, zdjęcie ilustracyjne
Polska poderwała śmigłowiec w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Zdj. ilustracyjneMichal KoscAgencja FORUM

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła ataki z użyciem dronów na zachodnią Ukrainę, a polskie siły powietrzne podniosły gotowość i uruchomiły wojskowy śmigłowiec do zabezpieczenia przestrzeni powietrznej.
  • Mieszkańcy wybranych powiatów województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alert RCB informujący o monitorowaniu sytuacji przez polskie lotnictwo.
  • Rosyjskie drony zaatakowały po południu m.in. miasta Łuck, Fastów i Chersoń.
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Rosja przypuściła kolejne uderzenia na cele w Ukrainie. Według podawanych informacji drony nadleciały także w zachodni rejon kraju. Polskie wojsko podniosło stan gotowości do ewentualnego odparcia zagrożenia.

"W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, realizujący zadania związane z monitorowaniem sytuacji i zapewnieniem bezpieczeństwa" - sprecyzowało Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie na platformie X.

Działania mają charakter prewencyjny. Celem, jak podano, jest zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach narażonych na potencjalne wtargnięcie wrogich obiektów.

Alert RCB w związku z atakami Rosji na Ukrainę

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty" - poinformowano w alercie RCB.

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Komunikat rozesłano do mieszkańców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. Ostrzeżenie obowiązuje do odwołania.

  • Lubelskie, powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.
  • Podkarpackie, powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

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Ukraina. Rosyjskie drony uderzyły w kilka miast

Rosjanie przeprowadzili po południu naloty na kilka ukraińskich miast. Zaatakowane zostały m.in. Łuck (zachodnia część Ukrainy), Fastów (obwód kijowski, centrum) oraz Chersoń (południe, nad Dnieprem).

W Chersoniu cztery osoby zostały ranne - podaje agencja Ukrinform. Natomiast w Łucku i Fastowie drony wymierzyły w kolej. "Pasażerowie byli ewakuowani z pociągu, a pracownicy ze swoich miejsc pracy. Wszyscy są cali" - poinformował na Facebooku Ołeksandr Percowski, prezes zarządu Kolei Ukraińskich Ukrzaliznycia.

Do ataków doszło po nocnej serii uderzeń. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w sobotę, że rosyjskie drony nadleciały minionej nocy nad dziesięć regionów, w wyniku czego rannych zostało ponad 40 osób. "Frustrujące jest to, że reakcja najsilniejszych mocarstw świata nie odpowiada skali rosyjskiej eskalacji" - napisał w mediach społecznościowych.

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