Rosja atakuje w Ukrainie, RCB ostrzega. Alert dla dwóch województw

W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert mieszkańcom województw podkarpackiego i lubelskiego w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

Ostrzeżenie objęło konkretne powiaty w obu województwach i informowało o operacjach polskiego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.

W sobotę do odbiorców trafiły cztery wiadomości dotyczące działań polskiego lotnictwa i zakończenia operacji, a alerty miały charakter prewencyjny.

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"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazało w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

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Atak Rosji na Ukrainę. Alert RCB dla dwóch województw

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego.

W pierwszym z regionów ostrzeżenie dotyczyło powiatów: Tarnobrzegu, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, Rzeszowa, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, Przemyśla, przemyskiego, sanockiego, leskiego, Krosna, krośnieńskiego oraz bieszczadzkiego.

W przypadku drugiego z tych województw trafił on do mieszkańców powiatów: puławskiego, opolskiego, Lublina, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamościa, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, Białej Podlaskiej, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego oraz lubartowskiego.

Seria ostrzeżeń RCB. Kolejny alert w ciągu kilku godzin

To kolejna tego typu wiadomość wysłana przez RCB w ostatnich godzinach. W sobotę odbiorcy otrzymali łącznie cztery wiadomości - dwie dotyczące operowania polskiego lotnictwa i dwie informujące o jego zakończeniu.

W pierwszy dzień weekendu Centrum ostrzegło mieszkańców w związku z atakiem Rosji na Ukrainę krótko po północy w nocy z piątku na sobotę oraz ok. godz. 19. W obu przypadkach działania miały charakter prewencyjny.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb, np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.



