W skrócie Wojsko w Polsce uruchomiło środki obrony powietrznej w reakcji na rosyjskie działania powietrzne nad Ukrainą w celu ochrony własnej przestrzeni powietrznej.

Zdecydowano o tymczasowym zamknięciu ruchu lotniczego na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie z powodu operacji wojskowej w polskiej przestrzeni powietrznej.

Dzień wcześniej, w czwartek, polskie myśliwce wystartowały po wykryciu obiektu, który zbliżył się do granicy z Ukrainą, lecz nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

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Rosja przypuściła kolejny atak na Ukrainę "za pomocą środków napadu powietrznego". "Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - przekazano na platformie X.

Do rosyjskich działań, zagrażających terenom przygranicznym, dochodzi w dniu, kiedy premier Donald Tusk ma uczestniczyć w spotkaniu w Ukrainie - lokalizacja jest jednak niejawna.

Ataki Rosji na Ukrainę. Polskie myśliwce w powietrzu

W związku z operowaniem lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej zdecydowano o tymczasowym zamknięciu ruchu na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie - informowała przed godz. 7.30 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na platformie X. Po około godzinie lotniska wróciły do normalnego funkcjonowania.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - podało Dowództwo Operacyjne RSZ.

W programie "Graffiti" w Polsat News prowadzący Paweł Balinowski pytał o powód aktywacji polskiej obrony powietrznej.

- Powód jest taki, że znowu zidentyfikowano obiekt, który zmierza w kierunku Polski, polskiej granicy - wyjaśnił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. - Jest to sytuacja bardzo podobna do tej, z którą mieliśmy do czynienia wczoraj, to znaczy uderzenie - z tych meldunków, które mam - pocisku S-8000 wystrzeliwanego z bezzałogowca - dodał.

Obrona powietrzna w stanie gotowości. Kolejny dzień z rzędu

To kolejne takie zagrożenie. W czwartek polskie myśliwce poderwano w związku ze zbliżającym się obiektem do granicy z Ukrainą. Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk Jacek Goryszewski w rozmowie z Interią informował wówczas, że "około 3-4 km od naszych granic obiekt uderzył bądź został strącony".

- To jest albo dron odrzutowy albo inny obiekt np. pocisk. To będzie jeszcze sprawdzane. Natomiast na pewno nie był to zwykły bezzałogowiec, bo prędkość zbliżania się była znaczna - mówił Goryszewski.

Jak z kolei informował rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko RBK-Ukraina, nie doszło do trafień w infrastrukturę graniczną. Dowództwo Operacyjne RSZ potwierdziło później, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni.



