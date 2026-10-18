Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosja atakuje Ukrainę, rozesłano alert RCB. W powietrzu myśliwce

Patryk Idziak

Patryk Idziak

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Rozpoczęło się operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w związku z atakami Rosji na Ukrainę - przekazano w alercie RCB. Komunikat został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. "Oczekuj dalszych komunikatów" - polecono.

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Polski myśliwiec F-16. Zdj. ilustracyjneMateusz KotowiczReporter

W skrócie

  • Polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operacje z powodu ataków Rosji na Ukrainę, a odbiorcy z województwa lubelskiego otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
  • Rosja wystrzeliła pociski balistyczne w kierunku Kijowa, co spowodowało eksplozje i zniszczenia w centrum medycznym oraz budynku mieszkalnym.
  • Według danych Wołodymyra Zełenskiego i Sztabu Generalnego Ukrainy, w ciągu ostatniego tygodnia odnotowano intensywne ataki z użyciem dronów, bomb i rakiet.
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"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - ostrzegło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po godz. 22.

Alert dotyczy osób przebywających na terenie województwa lubelskiego.

Ataki Rosji na Ukrainę. Pociski balistyczne uderzyły w Kijów

Jak przekazał wieczorem korespondent Ukrinform, wKijowie rozległy się eksplozje. Według wstępnych informacji Rosjanie wystrzelili w kierunku ukraińskiej stolicy pociski balistyczne.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że dotychczas odnotowano trafienia w dwóch dzielnicach. Uszkodzeniu miały ulec centrum medyczne i budynek mieszkalny.

Alarm w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza ogłoszono w kilku regionach Ukrainy. Zawyły syreny.

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Rakiety nad Ukrainą. Zełenski podał nowe dane

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia Rosja wystrzeliła prawie 2700 dronów szturmowych 1700 bomb powietrznych i 66 rakiet nad ukraińskie terytorium. Większość z tych uderzeń miały stanowić ataki balistyczne.

Z kolei tylko w niedzielę, według danych Sztabu Generalnego Ukrainy, doszło do ponad 170 starć na froncie. Rosjanie przeprowadzili 22 ataki na kierunku pokrowskim oraz 16 na kierunku kostiantyniwskim.

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