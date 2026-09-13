W skrócie Rosyjskie drony zaatakowały Ukrainę, w reakcji lotnictwo wojskowe rozpoczęło działania w polskiej przestrzeni powietrznej.

Dowództwo Operacyjne RSZ podkreśliło, że działania te mają charakter prewencyjny.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do odbiorców na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Mieszkańców Lubelszczyzny informowano też później o zagrożeniu atakiem z powietrza.

Alarm został odwołany po godz. 5 rano, a w niektórych miejscowościach, takich jak Chełm, uruchomiono syreny.

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O godz. 4.19 nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu lotnictwa w odpowiedzi na atak, który Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie.

"Uwaga. W związku z aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej, wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - brzmi komunikat.

Rosja zaatakowała dronami Ukrainę. Wojsko poderwało lotnictwo

Wojsko zaznacza, że "zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji". "Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - dodano.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - podkreśliło Dowództwo Operacyjne RSZ.

Jednocześnie zaznaczyło, że "monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji".

Seria alertów RCB. Zawyły syreny alarmowe

Po godz. 4.30 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do odbiorców w województwie lubelskim i podkarpackim.

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty" - informowano.

Kolejne ostrzeżenie pojawiło się po godz. 4.40. "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Udaj się w bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń lokalnych służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał komunikat.

Został on wysłany do odbiorców na terenie powiatów włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, chełmskim i Chełmie, krasnostawskim w województwie lubelskim.

W niektórych miejscowościach, np. w Chełmie, zawyły syreny alarmowe.

Przed godz. 5 RCB odwołało alarm o zagrożeniu z powietrza dla tego regionu. "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Śledź komunikaty" - poinformowano. Nadal obowiązuje jednak ostrzeżenie związane z działaniami lotnictwa w dwóch województwach: lubelskim i podkarpackim.

W sobotę po południu - również w związku z atakiem Rosji na Ukrainę - w polskiej przestrzeni powietrznej operował wojskowy śmigłowiec. Do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego także rozesłano wówczas alert RCB.



