W skrócie Gen. Jarosław Gromadziński stwierdził, że Polska powinna mieć zdolność do głębokiego uderzenia na terytorium Rosji w razie ataku.

Obecnie Polska nie posiada odpowiednich systemów precyzyjnego uderzenia i wymaga wsparcia sojuszniczego.

Za potencjalne cele uderzeń odwetowych uznano rosyjskie rezerwy wojskowe, węzły zaopatrzenia i infrastrukturę logistyczną.

- Od dawna podkreślam, że powinniśmy pokazywać Rosji, że nie będziemy bierni i gdy tylko nas zaatakuje, to uderzymy wszystkimi możliwymi środkami, jakie posiadamy, aby też odczuła wojnę. Przeniesiemy działania na jej terytorium - stwierdził generał broni Jarosław Gromadziński.

Jednocześnie zauważył, że obecnie Polska nie ma takich możliwości. Posiada co prawda pociski mające zasięg nawet do tysiąca kilometrów, jednak nie ma odpowiednich systemów, pozwalających na trafienia w cele w Rosji.

- Jeżeli chcemy precyzyjnie uderzyć, musimy mieć dokładne namiary na określone cele. Musimy zbudować system rozpoznania, dowodzenia, odpowiedniego poziomu analizy i komunikacji - to musi być spójny system, a przecież satelity dopiero kupiliśmy, one zaczynają działać. Moim zdaniem dzisiaj nie możemy precyzyjnie uderzyć bez wsparcia sojuszniczego - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Generał Jarosław Gromadziński zaznaczył, że w razie rosyjskiego ataku na Polskę powinniśmy starać się w ramach uderzeń odwetowych zniszczyć rosyjski potencjał militarny i gospodarczy "tak, aby dla tamtej strony wojna stała się nieopłacalną".

- Musimy uderzyć we wszystkie rezerwy wojskowe, węzły zaopatrzenia, infrastrukturę logistyczną. Słowem, w obiekty, które mają wpływ na prowadzenie działań wojennych. Wojsko potrzebuje zaopatrzenia, wsparcia, musi podejść z głębi operacyjnej, zatem naszym celem nie jest wojna z Rosją, ale z jej potencjałem wojskowym już na jej terytorium - stwierdził.

Generał Gromadziński dostał również pytanie, czy jednym z celów działań Polski mogłyby być bazy operacyjne Strategicznych Sił Rakietowych. - Bazy pewnie tak, ale to jest jak z ukraińskimi elektrowniami atomowymi - one nie są w szczególny sposób atakowane, aby nie doprowadzić do wybuchu i skażenia radioaktywnego - odparł wojskowy.

Jednocześnie generał zaznaczył, że "należy przedstawiać Rosji scenariusz, że w przypadku ataku na któreś z państw sojusz będzie oddziaływać nie tylko z kierunku państwa, które zostanie zaatakowane, ale na całe terytorium Rosji z różnych kierunków na całej długości granicy".

- Rosja musi być świadoma, że atak na jednego z sojuszników spowoduje oddziaływanie całego sojuszu (NATO - red.) w dowolnym miejscu. Musi stanąć przed dylematem strategicznym, że nie jest w stanie się obronić - przekazał.

