W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainę i braku zagrożenia na terenie Polski.

RCB wydało wcześniej alert o rosyjskich nalotach na Ukrainę dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego.

W ostatnich godzinach RCB kilka razy zawiadamiało o operowaniu polskiego lotnictwa i zakończeniu tych działań.

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"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - powiadomiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

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Pół godziny wcześniej, w niedzielę po północy RCB alarmowało o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy.

"Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał komunikat.

Atak Rosji na Ukrainę. Alert RCB dla dwóch województw

Alert RCB, otwiera się w nowym oknie został wysłany do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

W pierwszym z regionów ostrzeżenie dotyczyło powiatów: Tarnobrzegu, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, Rzeszowa, otwiera się w nowym oknie, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, Przemyśla, przemyskiego, sanockiego, leskiego, Krosna, krośnieńskiego oraz bieszczadzkiego.

W przypadku drugiego z tych województw trafił on do mieszkańców powiatów: puławskiego, opolskiego, Lublina, otwiera się w nowym oknie, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamościa, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, Białej Podlaskiej, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego oraz lubartowskiego.

Seria ostrzeżeń RCB. Kolejny alert w ciągu kilku godzin

To kolejna tego typu wiadomość wysłana przez RCB w ostatnich godzinach. W sobotę odbiorcy otrzymali łącznie cztery wiadomości - dwie dotyczące operowania polskiego lotnictwa i dwie informujące o jego zakończeniu.

W pierwszy dzień weekendu RCB ostrzegło mieszkańców w związku z atakiem Rosji, otwiera się w nowym oknie na Ukrainę krótko po północy w nocy z piątku na sobotę oraz ok. godz. 19. W obu przypadkach działania miały charakter prewencyjny.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb, np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.



